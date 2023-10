Paola Ferrari: “Opinionista del Grande Fratello?/ “Ne ho parlato con Signorini, mi sarebbe piaciuto ma…”

Paola Ferrari e il Grande Fratello come opinionista

Paola Ferrari è stata spesso accostata al Grande Fratello nel ruolo di opinionista. In particolare, il nome della giornalista è stata accostata al reality show condotto da Signorini durante le edizioni vip, ma cosa c’è di vero dietro tali rumors? A svelare tutto è stata la stessa Paola Ferrari che, ospite della puntata di Bella Ma‘ del 9 ottobre, ai microfoni di Pierluigi Diaco, non solo ha raccontato aspetti dolorosi della sua vita, ma ha svelato dettagli inediti della sua vita professionale. Nel rispondere, così, alle domande della generazione Z di Balla Ma’, la giornalista ha svelato la verità sulle varie indiscrezioni che, negli anni scorsi, l’hanno accostata al Grande Fratello Vip.

Tutto vero, a quanto pare. La Ferrari, infatti, ha ammesso di averne parlato con Alfonso Signorini dopo gli ultimi Europei di calcio spiegando che, tuttavia, ha rinunciato perché per ricoprire quel ruolo avrebbe dovuto lasciare la Rai.

Le parole di Paola Ferrari

Dopo aver mostrato i titoli di alcuni articoli che parlavano della possibilità di vedere Paola Ferrari nell’inedito ruolo di opinionista di un reality show, un ragazzo del cast fisso di Bella Ma’, ha chiesto alla giornalista: “Abbiamo rischiato di vederla al posto della Berti e della Bruganelli?”.

“C’è stata una chiacchierata tra me e Alfonso Signorini che conosco da tanti anni dopo gli Europei che l’Italia ha vinto. Mi sarebbe piaciuto, ne abbiamo parlato, siamo andati anche un po’ oltre ma poi non era possibile perché avrei dovuto lasciare la Rai. Sarebbe stato divertente, mi sarebbe piaciuto come mi sarebbe piaciuto fare l’Isola che mi è stata offerta tanti anni fa. L’opinionista del Grande Fratello mi sarebbe piaciuto perché mi avrebbe permesso di scavare nel carattere dei personaggi, ma io sono in Rai da 32 anni più quelli con Enzo Tortora”, ha svelato la conduttrice.

