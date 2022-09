Paola Ferrari: “Totti-Ilary Blasi, egoismo di lei il motivo della rottura”/ Lo scoop

Totti-Ilary Blasi, la crisi va avanti da anni

A La Vita in Diretta si parla della rottura del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vicenda che ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo. A parlarne anche Paola Ferrari, giornalista, che davanti a milioni di spettatori ha spiegato il motivo della rottura tra il calciatore e la conduttrice, ai microfoni di Alberto Matano.

La Ferrari ha affermato: “Io ho visto alcuni momenti della crisi. Tutto nasce quando lascia il calcio. Doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei, è voluta restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura. Questo per dirlo in poche parole”.

Totti-Ilary Blasi, Anna Pettinelli non ci sta

Anna Pettinelli si è mostrata infastidita dal gossip di Paola Ferrari riguardo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti e si schierata contro queste voci: “Queste sono ipotesi. Vorrei che cadesse il silenzio su questa storia, ci sono tre figli dei mezzo. Ci vorrebbe silenzio e responsabilità”. La giornalista ha immediatamente risposto: “No, sono ipotesi ci sono dei dati certificati”.

Quando poi la Pettinelli ha affermato di non voler sentire più voci in merito a questa storia, la Ferrari ha risposto piccata: “E perché sei qui a parlarne, allora? È la Legge del mondo dello spettacolo”. La conclusione di Anna Pettinelli è stata: “Allora dobbiamo essere alla mercé di un amico che parla male?”, riferendosi ad Alex Nuccetelli, amico di Totti che da settimane lancia frecciate su frecciate a Ilary Blasi, tanto che questa ha deciso di denunciarlo.

