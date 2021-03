Paola Fraschini, chi è la pattinatrice di Colapesce e Dimartino?/ Cirque du Soleil…

Si chiama Paola Fraschini e partecipa al Festival di Sanremo 2021. Non è una cantante in gara ma ne accompagna ben due e… sui pattini a rotelle! È proprio lei infatti la pattinatrice che si è esibita con il duo Colapesce e Dimartino nel corso della prima e della quarta serata e tornerà a farlo anche questa sera in occasione della finalissima.

Paola Franceshini pattina sul palco di Sanremo sulle note di “Musica leggerissima”, il brano dei due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino in gara in questo 71° Sanremo. Inevitabilmente il suo talento e la sua grazia misti alla sua bellezza e al suo sorriso hanno attirato l’attenzione del pubblico che oggi si chiede chi sia questa splendida pattinatrice. Abbiamo così indagato.

Chi è Paola Fraschini? Dalle medaglie d’oro al Cirque du Soleil

Stando a quanto fa sapere Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Fraschini ha 36 anni ed è un’ atleta originaria di Genova che ha già alle spalle molti successi. La pattinatrice ha collezionato sette medaglie d’oro ai Campionati Mondiali di pattinaggio a rotelle, vincendo la prima nel 2009, a Friburgo, nella categoria “Solo dance senior”. Ne ha poi conquistate altre a Portimão, Brasilia, Auckland, Taipei, e Reus. Si è poi aggiudicata il podio nel 2016 in Italia, a Novara, nella categoria “Quartetti”. Ma i trionfi di questa pattinatrice non si fermano qui perché annovera anche due medaglie d’oro ai Campionati Europei che si sono disputati a Barcellona e a Reggio Calabria nella categoria “Coppia danza senior”, assieme a Marco Brogi. Nel 2017 è poi entrata a far parte del cast del Cirque du Soleil, esibendosi come prima pattinatrice a rotelle nello spettacolo “Volta”.



