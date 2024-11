PAOLA MARCHETTI, LA COMMOVENTE STORIA A “DA NOI… A RUOTA LIBERA”

Paola Marchetti, chi è e cosa sappiamo della sua storia che verrà raccontata ai telespettatori questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”? Nel rotocalco diventato oramai un appuntamento ricorrente nella programmazione della domenica di Rai 1, infatti, oltre alle interviste a personalità di spicco del mondo dello spettacolo e dello showbiz televisivo, la conduttrice Francesca Fialdini proporrà al pubblico pure l’incontro con Paola Marchetti, una donna di cui non sappiamo ancora molto, per raccontare l’incredibile e per certi versi sorprendente, storia famigliare di ricongiungimenti e di scoperte fatte solamente in età adulta.

Per scoprire chi è Paola Marchetti, prima di assistere alla puntata odierna di “Da noi… a ruota libera”, possiamo affidarci alla presentazione fatta dal talk show di Rai 1, in cui si accenna a questa ospitata e, a grandi linee, all’emozionante storia che la diretta interessata racconterà ai microfoni del programma. Paola Marchetti, infatti, è una donna 39enne che ha saputo solamente da adulta di avere una sorella: questa, tuttavia, non è nata in Italia bensì a Cuba, ovvero laddove suo padre si era trasferito e aveva vissuto per un certo periodo. La scoperta, peraltro, da parte della Marchetti era avvenuta solamente dopo la scomparsa del genitore, cosa che ha lasciato delle domande inevase e dei frammenti della sua vita che la figlia ha solo potuto ricostruire da sola come le tessere di un puzzle, senza avere però la possibilità di parlarne con l’uomo.

PAOLA, LA MORTE DEL PADRE E LA SCOPERTA DA UNA FOTO CHE A CUBA…

E, in attesa dell’intervista di Paola Marchetti negli studi del format condotto da Francesca Fialdini, abbiamo provato a rimettere assieme noi alcuni pezzi di questo racconto, affidandoci a quanto riportato dalla pagina Facebook ‘Storie degli Altri’ e in cui si dà conto di storie emozionanti e poco conosciute. “Lei Paola. Vive in Lombardia. Ha 15 anni. I genitori non vanno d’accordo, litigano spesso. È il 1998. Si separano e il padre se ne va di casa. Paola e il fratello lo vedono ogni tanto, finché lui parte per Cuba e non si fa più sentire” è l’incipit della storia che spiega come poi nel 2008, dopo anni di silenzio, arriva una lettera del padre che prova a spiegare tante cose a cui segue un nuovo ‘iato’ fino alla sua morte. E, con un misto di dolore e stupore, dopo averlo perdonato Paola Marchetti scopre per caso che quel genitore qualche traccia di sé l’ha lasciata…

Infatti, tra le foto di uno scatolone, Paola Marchetti ritrova uno scatto di una bambina bionda che somiglia molto non solo a lei ma pure a suo fratello: da lì comincia un giro tra le ambasciate, convinta che la sorella di Cuba non sia morta, nonostante all’inizio non trovi alcuna informazione o notizia su di lei. La donna tuttavia sente dentro di sé che è vita e, dopo tanti anni, grazie a un ex collega del padre, scopre che quella sorella esiste davvero, si chiama Dalianny ed è viva. Ovviamente la donna, a sua volta, non conosce nulla di questa storia ma, attraverso i social, viene contattata da Paola Marchetti e si riconosce in quella vecchia foto. “Dopo tante ricerche, dubbi, e domande, sente finalmente che si è chiuso un cerchio” è la chiosa del post su Facebook che racconta la vicenda