Paola Massari e Giovanni, ex moglie e figlio Claudio Baglioni/ “Un rapporto di amore”

Paola Massari e Giovanni, sono la ex moglie e il figlio di Claudio Baglioni a cui ha dedicato la bellissima canzone “Avrai”. Una storia d’amore importante quella nata fra i due cantanti che hanno condiviso un lungo pezzo di vita insieme. Dal loro amore è nato il figlio Giovanni a cui il cantautore è legatissimo e che, buon sangue non mente, ha intrapreso la carriera artistica seguendo le orme del papà. La paternità è stata molto importante nella vita di Baglioni che in una intervista racconta: “diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”.

Claudio Baglioni/ " È questione di sopravvivenza, o cerchi o smetti"

Oggi Giovanni, proprio come papà Claudio, è un musicista e suona benissimo la chitarra. Il figlio dell’autore di “Piccolo grande amore” è un chitarrista molto conosciuto in ambito musicale e ha collaborato con tantissimi artisti perfezionando il suo studio anche all’estero. Non solo, Giovanni ha anche pubblicato un album dal titolo “Anima Meccanica”. Ma passiamo alla ex moglie Paola Massari.

Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ Lei: "bilanciamo le nostra diversità"

Paola Massari, la ex moglie di Claudio Baglioni: “gli voglio molto bene”

C’eravamo tanto amati. Proprio così: Claudio Baglioni e Paola Massari si sono amati tantissimo. Poi la loro storia d’amore è naufragata, ma dopo un periodo di distacco i due hanno ricostruito il loro rapporto come ha confermato proprio la ex cantante che in una intervista rilasciata a Interviste Romane ha rivelato: “c’è un rapporto di amore, io voglio molto bene a Claudio, insieme abbiamo fatto un figlio e quindi è parte di me, è la mia famiglia”. La donna parlando poi della carriera dell’ex marito ha detto: “la produzione di Claudio Baglioni e di una vastità e di una qualità rara. È realmente difficile individuare un brano che sia rappresentativo di tutto. Per un fatto oggettivo, ma anche affettivo, potrei citare Avrai, che considero un capolavoro assoluto”.

Antonio Coggio morto il compositore amico di Claudio Baglioni/ "Addio Tonino, grazie"

Paola Massari è stata accanto a Claudio Baglioni durante i primi anni della sua carriera e i primi successi, anche se ancora oggi ricorda lo snobismo con cui la critica commentava le canzoni del suo ex. “C’erano giornalisti che mi dicevano: ‘Del disco di De Gregori parlerò bene pur senza averlo ascoltato’, mentre quello di Baglioni veniva stroncato a scatola chiusa. E questa cosa mi ha accompagnato per anni” – ha detto Paola che ha sempre difeso l’ex marito – “io non devo difendere Claudio. Lui sa farlo benissimo da solo. Però sono stata parte attiva e costante della sua creazione e quell’apoteosi tardiva mi dette fastidio”. Una cosa è certa, la donna ha la sua canzone del cuore: “Avrai’, che considero un capolavoro assoluto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA