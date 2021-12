Paola Morra, Nicole, Thiago e Melina: moglie e figli Hugo Maradona/ Nozze nel 2016…

Paola Morra è la moglie di Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando Maradona, morto a soli 52 anni. Hugo Maradona, esattamente come il fratello Diego scomparso un anno fa, aveva costruito la propria vita a Napoli. Dopo essersi trasferito definitivamente a Napoli per dedicarsi al calcio giovanile, aveva trovato in Paola la donna della sua vita. La coppia aveva pronunciato il fatidico sì nel 2016 a Bacoli.

Classe 1964, Paola è originaria di Napoli, città a cui è profondamente legata e in cui ha scelto di vivere insieme alla sua famiglia. Paola Morra, dopo la morte del cognato Diego Armando, sui social, aveva dedicato diversi messaggi al Pibe de oro che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della sua famiglia. Dopo soli dodici mesi dalla morte di Diego, Paola Morra è stata così colpita anche dalla morte del marito.

Paola Morra e i figli di Hugo Maradona

Hugo Maradona, con Paola Morra, stava vivendo una bellissima storia d’amore. Con la moglie, dopo la morte del fratello, aveva partecipato a diverse trasmissioni televisive per raccontare i dettagli del rapporto fraterno che aveva con il grande campione. Hugo Maradona, inoltre, aveva tre figli: Nicole, Thiago e Melina.

Di loro, come scrive il Corriere della Sera, si sa solo che vivevano a Miami. Il sogno di Hugo era quello di portarli in Italia per poter vivere con loro a Napoli. Un sogno che, purtroppo, non riuscirà a realizzare a causa della morte improvvisa che ha sconvolto tutta la famiglia Maradona.

