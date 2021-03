Paola Perego, Canzone segreta/ Il ricordo di papà Pietro: “Ovunque tu sia”

Paola Perego sarà una delle protagoniste della nuova puntata de “La canzone segreta” in onda questa sera, venerdì 26 marzo, su Rai 1. Classe 1966, Paola Perego è una conduttrice televisiva molto amata dal pubblico. Ha iniziato la sua carriera nelle reti locali e successivamente si è affermata come volto noto grazie a programmi di Rai e Mediaset. La grande notorietà è giunta grazie alla conduzione del programma “Forum”, subentrando alla storica conduzione di Rita Dalla Chiesa. Il 25 settembre 2011 si è unita in seconde nozze con l’agente Lucio Presta, di cui è socia in affari. Il loro è, però, un amore di vecchia data, infatti la loro unione e forte e solida da quasi venticinque anni. In alcune interviste Paola Perego ha più volte dichiarato di essersi accorta subito che Lucio Presta era l’uomo giusto per lei: “Avevamo gli stessi obiettivi, la stessa onestà morale, eravamo genitori nello stesso modo”, ha detto la conduttrice a Verissimo.

Paola Perego: la morte del padre Pietro

L’anno appena trascorso non è stato particolarmente facile per Paola Perego. In occasione della presentazione del suo programma “Il Filo Rosso”, posticipato a causa della pandemia, la conduttrice aveva detto di essere molto preoccupata per i suoi genitori anziani risultati positivi al Coronavirus. A fine dicembre 2020, in concomitanza con le festività natalizie, Paola Perego ha perso, causa Covid, l’amatissimo padre Pietro: “Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà”, aveva scritto a fine anno, annunciando la morte del padre novantenne. Di recente, in occasione della ricorrenza del compleanno del padre, Paola Perego ha voluto ricordarlo sui social, condividendo con i suoi follower uno scatto insieme a papà Pietro: “Buon compleanno papà, ovunque tu sia”, ha scritto su Instagram La stessa Elisabetta Gregoraci, che ha perso la mamma nel 2010 a causa di un tumore, ha mandato un messaggio d’affetto a Paola Perego.

