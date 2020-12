Paola Perego, morto il papà Pietro/ A novembre prese il Covid: “ho il terrore che…”

È morto Pietro Perego, il papà della conduttrice e showgirl Paola Perego: ne ha dato notizia questa mattina l’agenzia per artisti (l’Arcobaleno Tre) diretta dal marito Lucio Presta sui propri canali social, «Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro». Un fulmine a ciel già piuttosto tempestoso quello che ora travolge la conduttrice, cui vanno le condoglianze sentite di tutta la redazione del Sussidiario.net.

Un mese fa infatti fu Paola Perego, uscita anche lei dal contagio di Covid-19, a rilasciare questa intervista dove sottolineava tutto il timore perché potesse succedere qualcosa ai genitori anziani entrambi positivi al coronavirus. «Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere», spiegava nella presentazione web del suo nuovo programma “Filo Rosso” lo scorso 18 novembre.

IL TERRORE DI PAOLA PEREGO E IL BRUTTO PRESAGIO

Paola Perego raccontava di come era riuscita a guarire dal Covid, avendo la fortuna di averlo fatto in quarantena a casa senza particolari problemi di salute: «ho avuto la fortuna di fare la quarantena in casa mia, anche se isolata in una stanza, ma grande, a differenza di tante persone che sono ricoverate e combattono nelle terapie intensive, posti dove porterei a fare un giro i negazionisti. Nulla deve farci abbassare la guardia, il mio filo rosso, oltre a quello con mio nipote Pietro, in questo momento è quello che mi lega ai miei genitori che sono molto anziani, e sono lontani, ma soprattutto hanno entrambi il Covid, ogni giorno il mio pensiero non può che andare a loro». Non è chiaro ancora i motivi che hanno portato al decesso dell’amato padre Pietro Perego, ma di certo già un mese fa la positività al Covid-19 era stata riscontrata.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020





