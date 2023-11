PAOLA PEREGO E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE/ Incidente in sala prove: “Costola fratturata”

Incidente in sala prove per Paola Perego a Ballando con le stelle 2023. Prima di scendere in pista nella terza puntata dello show di Rai Uno, Paolo Belli svela il retroscena: “Faccio la spia ma è giusto che io la faccia, perchè nei corridoi Paola mi ha detto di avere un po’ di acciacchi”. Lei minimizza, ma è poi Angelo Madonia, sua partner di ballo, a rivelare l’accaduto: “Ha una costola fratturata e una lussata”.

Paola scende comunque in pista, pronta ad esibirsi in un nuovo ballo sensuale che accoglie complimenti ma anche qualche critica. Poi, in merito all’infortunio, lei stessa ci scherza su: “Le ballerine di Ballando mi hanno detto tutte che almeno una volta hanno rotto una costola.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Perego e Angelo Madonia: critiche a Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle 2023

Paola Perego e Angelo Madonia non convincono durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023. il dance show di Milly Carlucci trasmesso il sabato in prima serata su Rai1. Prima di esibirsi sulla pista da ballo dinanzi alla giuria, spazio all’immancabile video che racconta la settimana di prova e il dietro le quinte della prima puntata. “Non credevo fosse così faticoso, l’avevo preso sotto gamba, e poi quando torni a casa non riesci a fare altro, crolli morta!” – ha precisato la conduttrice infastidita dal giudizio di Guillermo Mariotto che ha tirato in causa il marito Lucio Presta. Polemiche a parte, Paola Perego e Angelo Madonia si sono esibiti con una bachata che non ha entusiasmato particolarmente la giuria.

A cominciare da Ivan Zazzaroni che ha commentato: “bene perché ti sei lasciata andare, decisamente meglio della volta scorsa e sensuale”. Poi è la volta di Fabio Canino che ha sottolineato: “mi è piaciuta, anche se non ho trovato un grande cambiamento rispetto alla scorsa settimana”. Anche Selvaggia Lucarelli promuove: “se arrivi così sensuale mi aspetto che sarà così anche in pista. Ti trovo ancora troppo rigida, non ho trovato un miglioramento rispetto alla prima volta, anzi un passo indietro”.

Paola Perego e Angelo Madonia bocciati da Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle 2023

L’esibizione di Paola Perego e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2023 è stata, invece, bocciata da Guillermo Mariotto. Il designer ha commentato: “a me non basta questo” sottolineando anche alcune imperfezioni ed errori della conduttrice. Di parere del tutto apposto è stata la presidente Carolyn Smith che ha detto: “mi è piaciuta tantissimo, dalla postura al tempo azzeccato, movimento super sensuale, chic ed elegante e deve essere così”.

Che dire: Paola Perego e Angelo Madonia continuano a dividere la giuria, ma si confermano una delle coppie più interessanti di questa nuova edizione del dance show del sabato sera di Raiuno.











