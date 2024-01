Paola Perego non salta Citofonare Rai2 e affianca (non in studio) Simona Ventura/ Cambio programma in corsa

Paola Perego e la malattia: non salta la conduzione di Citofonare Rai2 domenica 28 gennaio con Simona Ventura

In queste ore DavideMaggio.it aveva annunciato un cambio in corsa alla conduzione di Citofonare Rai2: Paola Perego non avrebbe condotto la puntata di domenica 28 gennaio 2024 ed al suo posto ci sarebbe stata soltanto Simona Ventura. La realtà però sembra essere diversa e le ultime indiscrezioni le ha lanciate TvBlog. Secondo quest’ultimo sito, infatti, nonostante la malattia Paola Perego non sarà assente a Citofonare Rai 2.

Nel dettaglio, infatti, il sito riporta che Paola Perego interverrà telefonicamente a Citofonare Rai2 mentre in studio la conduzione sarà affidata a Simona Ventura. Nella puntata di domenica 28 gennaio, poi, nello specifico ci sarà un ampio spazio dedicato al Festival di Sanremo 2024 la cui nuova edizione prenderà il via la prossima settima: il 6 febbraio mentre ospiti saranno Rossella Erra, Mauro Coruzzi in arte Platinette e Valerio Scanu.

Malattia Paola Perego, la conduttrice non sarà assente domenica 28 gennaio 2024 a Citofonare Rai2

Paola Perego lunedì scorso ha spiazzato tutti con un post sui social annunciando di avere un tumore al rene e di essersi sottoposta ad una nefrectomia parziale. In quell’occasione aveva stupito tutti per la sua professionalità essendosi presentata in studio per condurre Citofonare Rai2 poco prima dell’operazione. Ed adesso nonostante sia convalescente e non potrà essere fisicamente in studio non lascerà da sola al timone del programma l’amica e collega Simona Ventura perché interverrà in collegamento.

In questi giorni dopo l’annuncio della malattia di Paola Perego sono stati tanti i volti noti dello spettacolo che hanno voluto mostrare la loro vicinanza alla conduttrice in un momento così delicato, da Antonella Clerici ad Alberto Matano dall’amica Simona Ventura al Barbara D’Urso, con quest’ultima dopo anni di tensioni si sono riavvicinate da poco. E tanta gente comune sui social ha voluto mostrare la sua vicinanza.











