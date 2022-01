Paola Perego nonna bis a 55 anni/ È nata la nipotina Alice, “L’amore si moltiplica”

Paola Perego nonna-bis e alla giovanissima età di 55 anni: nelle ultime ore infatti la conduttrice televisiva ed ex modella originaria di Monza, in passato compagna del calciatore Andrea Carnevale, ha visto infatti nascere la sua seconda nipotina, partorita dalla sua Giulia, una dei due figli avuti dalla relazione con l’ex attaccante del Napoli. E il lieto evento è stato salutato dalla diretta interessata con un tenero post apparso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram con cui dava il benvenuto alla piccola Alice.

Un semplice emoji di un cuore e il nome della nipotina in maiuscolo: è questa la semplice didascalia che accompagna il post della Perego in cui il volto noto delle reti Mediaset tiene in braccio dolcemente Alice, tutta bardata di rosa, mentre le nasconde con delicatezza il volto per ovvi motivi di privacy. Insomma la famiglia Perego si allarga ancora dato che Paola aveva già provato in passato l’esperienza di diventare una baby nonna: questa volta, oltre alla foto apparsa su Instagram, la diretta interessata ha pure pubblicato una Storia in cui veniva immortalata in ospedale, con tanto di camice blu e mascherina, assieme a suo genero, Filippo Giovannelli, marito appunto di Giulia Carnevale.

PAOLA PEREGO DI NUOVO NONNA: IL TENERO ANNUNCIO SU INSTAGRAM

In un altro scatto tratto dalle Stories del profilo di Paola Perego campeggia invece un oggetto in tessuto con sopra il nome ricamato della nuova arrivata. “L’amore non si divide, si moltiplica” ha scritto la moglie di Lucio Presta, commentando così con una citazione a effetto la nascita della nipotina, arrivata come ricordiamo a circa tre anni di distanza dalla nascita di Pietro, primogenito di sua figlia Giulia. L0annuncio della cicogna, tuttavia, non è stato tuttavia un evento a sorpresa per gli aficionados della 55enne conduttrice tv dato che nei mesi scorsi era stata proprio questa nonna sprint a fare, come si usa oggi, una cronaca social di tutte le tappe di avvicinamento al parto.

Con una serie di post sui propri profili online, la Perego ha mostrato come sia stata molto vicina a Filippo e Giulia negli ultimi tempi, documentando tutte le tappe della gestazione della figlia fino alla venuta al mondo di Alice ‘live’ in ospedale. “Diventare nonna è essere mamma due volte” aveva raccontato tempo fa nel corso di una intervista, spiegando come questa nuova esperienza sia molto importante dal momento che, a sua volta, era stata una lei stessa una giovane mamma: “I miei figli li ho avuti molto giovane e oggi ho una consapevolezza diversa” aveva aggiunto accennando alla gravidanza di Giulia che l’aveva resa mamma per la prima volta a inizio Anni Novanta quando era ancora 25enne.

