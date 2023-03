Paola Perego “Tv trash è pornografia dei sentimenti”/ “Andreotti? Per me era morto”

Paola Perego intervenuta come ospite alla puntata del 28 marzo a Stasera c’è Cattelan racconta alcuni degli episodi più importanti della sua carriera compreso quell’imbarazzante momento dell’intervista a Gulio Andreotti, citato anche all’inizio della trasmissione. La presentatrice comincia parlando della sua opinione sulla tv di ora e su quella che viene chiamata “trash“, dice “Mi hanno spesso accusato di fare programmi trash, ma in realtà quando facevo il surf con la gonna corta a Buona Domenica tutto era molto più casto e puro rispetto a quello che c’è ora“, e aggiunge “Per me la tv trash significa la pornografia dei sentimenti messa in televisione, quello mi fa orrore, ma per fortuna esiste il telecomando“.

Paola Perego scherza sul fatto che in tutti i suoi anni di carriera ha sperimentato tutti gli orari del palinsesto televisivo, ma quello che preferisce dice, “è la seconda serata, perchè puoi essere più te stessa e se ci scappa qualche parolaccia non è un problema“. Poi si prende anche un po’ in giro insieme a Cattelan per le sue stravaganti esibizioni canore con Simona Ventura, e dice “Io e Simona siamo come la strana coppia“.

Paola Perego “Intervista ad Andreotti? Pensavo fosse morto”

Tornando all’episodio che ha segnato la storia della tv, quando Giulio Andreotti si sentì male in diretta durante l’intervista, Paola Perego ricorda con il sorriso quel famoso “Presidente?… Presidente?” e dice che quando una persona così importante si sente poco bene ci si preoccupa molto, ma la cosa importante è “che lui si riprese subito e non si ricordava nulla, il medico disse che stava bene quindi ci siamo tranquillizzati“. Ammette però di essere andata nel panico in quel momento perchè “non avevo mai visto una persona morta, e per me lui era morto, avevo paura a toccarlo“.

Nel gioco degli aforismi alla frase “Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare” risponde “Tendo ad avere delle dipendenze, ho fumato e ora ho smesso, ma se dovessi ricominciare tornerei a fumare un pacchetto di sigarette al giorno“, “Anche fare l’amore è considerato immorale, non se può parlare neanche in tv ma finchè posso continuo a farlo“. E sulle sue preferenze tv dice, “non guardo molto i programmi di attualità, quando esce qualcosa di nuovo in genere vedo solo la prima puntata, mentre amo molto le serie e le fiction“.











