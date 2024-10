Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci, il cantautore napoletano che da settimana sta conquistando le classifiche streaming con la hit “Rossetto e Caffè”. Una travolgente ballata d’amore che il cantante, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, ha dedicato proprio all’amore della sua vita Paola Pugliese. “Era il 4 luglio 1984 e ho baciato per la prima volta mia moglie Paola, che mi ha fatto letteralmente “buttare il sangue”. Io avevo quindici anni, lei sedici e per questo anno in più mi considerava “nu criaturo” – ha rivelato il cantautore napoletano che alla fine è riuscito a fare breccia nel cuore di quella che poi è diventata la moglie e madre dei suoi figli.

Sal Da Vinci/ "La mia canzone Rossetto e caffè è una hit, ma nessuno mi invita"

Un grandissimo amore quello nato tra i due, ma che all’inizio sembrava essere a senso unico, visto che Paola non sembrava assolutamente interessata al suo corteggiamento.

Sal da Vinci, ecco come ha conquistato la moglie Paola Pugliese

Non tutti i grandi amori nascono da un colpo di fulmine. E’ il caso di Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese, visto che al primo incontro, avvenuto quando entrambi erano adolescenti, la freccia di Cupido non ha colpito entrambi! A rimanere piacevolmente colpito è stato sin da subito Sal Da Vinci che durante un’intervista ricordando il primo incontro con la moglie ha raccontato: “le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo”.

Sabrina Ferilli scatenata con Sal Da Vinci a Tu si que Vales/ La spallina va giù durante duetto: "E' pazza"

Alla fine la testardaggine è servita, visto che Sal stinse amicizia con il padre di Paola riuscendo pian piano a conquistarla. Nel 1992 la coppia si sposa e dalla loro unione sono nati due figli: Francesco e Annachiara. “Io e mia siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Perché lei mi ha dato la forza per facela” – ha detto il cantautore napoletano.