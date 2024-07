Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese a cui è legato dal 1992. 32 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Francesco ed Annachiara Sorrentino. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo né tantomeno ha cercato di entrarci una volta diventata la moglie di Sal Da Vinci. Un amore nato quando Sal non era ancora famoso, visto che i due si sono conosciuti quando erano adolescenti; un vero e proprio colpo di fulmine per il cantante che ricordando il primo incontro con la moglie ha ricordato a Vieni da me da Caterina Balivo: “le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande”.

All’inizio Paola Pugliese non era interessata a Sal; proprio il cantante ha raccontato: “lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette””.

Il matrimonio tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese: “cresciuti tra le difficoltà”

Alla fine Paola Pugliese ha ceduto al corteggiamento di Sal Da Vinci e i due sono diventati marito e moglie. Un matrimonio felice anche se non sono mancati i momenti di difficoltà come ha raccontato il cantante. “siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela”.

La presenza della moglie è da sempre una costante nella vita del cantante e attore italiano con cittadinanza statunitense che in occasione dell’anniversario di matrimonio le ha dedicato una bellissima frase: “amore mio, meravigliosa creatura discesa da cielo per rendermi felice in questa folle e gioiosa e vita, l’amore non ha traguardi, siamo noi che misuriamo il tempo, difatti sembra ieri dal nostro fatidico sì, sono passati solo 25 anni, sei sempre più bella ed io sempre più innamorato. Grazie per essermi accanto in questo viaggio meraviglioso dell’amore… Ti amo””.