Paola Saulino “grandissima esperta di fal*i”/ La showgirl partenopea sbaglia tutte le risposte a Ciao Darwin

Paola Saulino è una delle protagoniste della quarta puntata di Ciao Darwin 8 in cui si sono fronteggiate le Giuliette, ovvero quelle che credono nell’amore autentico, e le Messaline, che invece professano l’amore libero. La puntata, record di ascolti, verrà riproposta questa sera, venerdì 19 marzo, su Canale 5. Paola Saulino, showgirl e attrice partenopea, nonché sfegatata tifosa del Napoli, ha rappresentato le Messaline nella sfida finale, le classiche domande di cultura generale nel cilindrone che, ad ogni domanda sbagliata, si riempie d’acqua. Prima di iniziare il gioco la rappresentante delle Messaline si è presentata come “Paolina, grandissima esperta di fa**i”, il conduttore invece ha notato una certa somiglianza con l’ex ministro Maria Elena Boschi. Interrogata da Paolo Bonolis, la Saulino ha sbagliato tutte le risposte, consegnando la vittoria alle Giuliette.

Paola Saulino: sbaglia tutte le risposte a Ciao Darwin

Alla domanda qual è la sede del Presidente della Repubblica, Paola Saulino ha risposto “Montecitorio”, invece che il Quirinale: “Che figura di mer*a”, ha commentato la rappresentante delle Messaline. Poco dopo non ha saputo dire il nome della famosa astronave di Star Trek “Enterprise”. Dopo aver sbagliato i nome degli abitanti di Vibo Valentia, alla domanda di Paolo Bonolis su quale gruppo britannico avesse in programma, nel 2019, una reunion e un nuovo tour, la Saulino ha risposto i Beatles. Immancabile l’ilarità del conduttore, dello studio e anche del popolo del web. La stessa Saulino, tramite Instagram Stories, ha poi ironizzato sulla vicenda, organizzando scherzosamente con i fan un “Pom*a Tour” con i Beatles. La partenopea, infatti, si fece conoscere quando annunciò un “Pom*a Tour” se al Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 avesse vinto il No.

