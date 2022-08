Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia (tastierista dei Pooh)/ Amore stroncato da tumore: “Era straordinaria”

Paola Toeschi era la moglie di Dodi Battaglia dei Pooh: i due – lei attrice e lui musicista – sono stati insieme per oltre due decenni. Un amore infinito, stroncato soltanto dalla morte di lei. La donna, infatti, si è spenta a soli 51 anni dopo avere lottato a lungo contro un cancro al cervello, che ha raccontato anche in un libro dal titolo “Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore”. La sua scomparsa ha profondamente addolorato il tastierista dei Pooh.

Alex De Benedictis, morto manager Pooh/ Red Canzian: "Stroncato da tumore devastante"

“Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico. Poi… la malattia. Quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri. Lo stesso sorriso che ha avuto fino alla fine, quella fine che ha affrontato con dignità”, ha scritto sul suo profilo Facebook dopo il drammatico evento, avvenuto a settembre del 2021.

Dodi Battaglia/ "Ho proposto più volte una reunion dei Pooh ma..."

Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia (Pooh): la storia d’amore interrotta dalla malattia

Nonostante il lieto fine non sia stato possibile a causa della terribile malattia che l’ha portata via prematuramente, Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, ha vissuto una storia d’amore da sogno. I due si sono conosciuti nel Duemila e sono convolati a nozze nel 2011, dopo che nel 2005 era nata la loro unica figlia, Sofia. Per il tastierista dei Pooh si trattava del terzo matrimonio dopo quelli con Louise Van Buren e Loretta Lanfredi, da cui ha avuto gli altri tre figli: Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977) dalla prima e Daniele (1981) dalla seconda.

Paola Toeschi: malattia e la morte della moglie di Dodi Battaglia/ "Se n'è andata con il sorriso"

L’ultimogenita, dopo la morte della mamma, vive da sola con la mamma. “Ringrazio Dio per avermi dato una donna così brava e bella, che ha saputo essere stupenda madre per nostra figlia. Paola: guarda da lassù Sofi e me. Proteggici! Sarai per sempre nel nostro cuore”, ha scritto ancora il musicista sui social network.











© RIPRODUZIONE RISERVATA