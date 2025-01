Paola Turani e l’ipotesi di un secondo figlio: la confessione sui social

Nel 2021 Paola Turani ha vissuto la gioia della maternità dando il benvenuto al figlio Enea, frutto dell’amore per il marito Riccardo Serpellini. La coppia, che sta insieme dal 2011 per poi celebrare il matrimonio nel 2019, ha sempre sognato di creare una famiglia ma l’ipotesi di un bebè in arrivo è sempre parsa per loro remota: dopo anni di tentativi, infatti, è stata loro diagnosticata l’infertilità di coppia che ha rappresentato un durissimo colpo da incassare.

Decisero così di iniziare la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), ma proprio durante il periodo precedente l’avvio di questo percorso l’influencer rimase naturalmente incinta. E, a chi le chiede ora se Enea avrà mai un fratellino o una sorellina, lei stessa ha risposto attraverso un lungo post su Instagram: “A prescindere da quale sia la strada “giusta” da prendere, probabilmente vista la nostra situazione dovremmo farci aiutare o intraprendere il percorso di PMA per un secondo figlio. E, comunque, non è detto che ci riusciremmo. Insomma, non così semplice come potrebbe sembrare“.

Paola Turani, sfogo sul tema dell’infertilità: “Certe domande non vanno poste“

Paola Turani in passato aveva più volte affrontato il tema dell’infertilità, ripercorrendo la sua esperienza personale: “Vi avevo raccontato, ormai quattro anni fa, delle nostre difficoltà. Di quanto io abbia sofferto negli 8 anni prima di avere Enea ogni volta che mi venivano fatte domande su una gravidanza. Non sto parlando solo di social, anche nella quotidianità“. L’infertilità, spiega, è un problema che colpisce numerosissime coppie in Italia e proprio per questo motivo considera inopportune le domande sulla gravidanza.

Nel lungo sfogo condiviso con i followers su Instagram, invita a fare una riflessione: “Sensibilizzare le persone sul tema potrebbe aiutare a far capire che certe domande per rispetto non andrebbero poste, seppur con buone intenzioni, perché potrebbero ferire e far soffrire le persone che stanno attraversando problemi e situazioni difficili. Spero che questa mia considerazione sul tema (che mi sta molto a cuore) possa far riflettere anche voi. Un abbraccio“.