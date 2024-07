Paola Turani, confessione amara: “Con mio marito Riccardo Serpelli superato periodo brutto”/ “Raro e buono”

Paola Turani e la confessione amare sul marito Riccardo Serpelli: “Superato periodo brutto”

Il 5 luglio del 2019 l’influencer Paola Turani ed il marito Riccardo Serpelli si sono sposati. Sono passati cinque anni da allora ed il matrimonio non solo procede a gonfie vele ed è stato coronato dall’arrivo di un figlio, Enea, ma i due sono sempre più innamorati e affiatati che mai. E proprio in occasione del loro anniversario di nozze Paola Turani attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ringraziare il marito per l’esserle accanto ed averla sostenuta sempre anche nei periodi meno belli.

Nel dettaglio, infatti, Paola Turani ha confessato: “8 anni fa ho trovato quello che cercavo e ho sempre sognato. Con te e Bracchetto ho scoperto il vero amore, eravamo invincibili, un trio perfetto. Però purtroppo le favole non sempre hanno il lieto fine. Abbiamo superato un periodo brutto insieme e ho scoperto in te un compagno con una forza e sensibilità rare. Uniti, sempre. Negli anni poi abbiamo ristabilito le priorità, riformato un equilibrio perché l’amore è anche comprensione, discussione e crescita.” E poi ha aggiunto: “L’arrivo di Gnomo (da me tanto desiderato) non ha fatto altro che unirci ancora di più e rendere tutto così perfetto nella sua imperfezione.”

Paola Turani, amore a gonfie vele con il marito Riccardo Serpelli: “Avevo bisogno di uomo buono e saggio”

È una vera e propria dedica d’amore quella che Paola Turani al marito Riccardo Serpelli. Nel suo lungo post su Instagram ha spiegato che prima di conoscerlo era molto più introversa, viaggiava tanto per lavoro e incontrava molta gente ma si sentiva sola: “Quella Paola aveva solo bisogno di te. Sì, avevo bisogno di un uomo saggio, buono, attento (che sapesse cucinare e sicuramente più ordinato e preciso di me😂) che mi proteggesse, che mi supportasse in tutto, che ristabilisse l’equilibrio nella mia vita, che mi facesse sognare, un uomo con cui costruire una famiglia tutta mia.” L’influencer bergamasca è riuscita a creare una splendida famiglia, al suo fianco ha un marito che ama e che la ama, i due hanno splendido figlio, Enea, ed il quadretto si conclude con i due cuccioli Nadine e Gnomo.

