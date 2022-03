Paola Turci: “Io lesbica? Non è un insulto”/ “Dicevano che stessi con la Nannini…”

Da sempre si susseguono voci sull’orientamento sessuale di Paola Turci. Fin dai primi anni di carriera, in molti hanno pensato che la cantante fosse attratta dalle donne: ecco allora che non si sono mai risparmiati i pettegolezzi su presunti flirt, come quello con Gianna Nannini o solo pochi anni fa, nel 2020, con Francesca Pascale, ex di Berlusconi. Voci alle quali la Turci non ha mai risposto, né confermando né smentendo.

Paola Turci/ Le polemiche dopo il ko del ddl Zan: "I miei colleghi nella trappola..."

In un’intervista al settimanale “Oggi”, la cantante ha spiegato il perché non si è mai esposta pubblicamente sul proprio orientamento sessuale: “Mi hanno sempre dato della lesbica, non l’ho mai considerato un insulto. A intenderla come offensiva sono solo gli omofobi o le persone profondamente ignoranti… Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei. La riservatezza è un valore. E se la sessualità non ha limiti, non è detto che non debba averne la comunicazione della sessualità: raccontare quel che ti piace ti mette in una casella, e per fortuna oggi non c’è più bisogno di sceglierne una”.

Paola Turci/ Video: "Ricevo insulti da elettori di Salvini e Meloni, mai da Sinistra"

Paola Turci e quei gossip con Gianna Nannini…

Le voci su una presunta omosessualità di Paola Turci sono tornate alla ribalta nel 2020 ma fin dagli inizi di carriera, la cantante ha dovuto fare i conti con gossip di ogni tipo. L’artista ha raccontato a “Oggi” “Quando avevo 19 anni e cantavo all’Osteria dell’Orso, passò Adriano Panatta, mi vide e disse: “Ha i muscoli, la voce bassa: è lesbica”. Io allora non sapevo neanche bene cosa significasse”. Poi, via ai gossip su lei e Gianna Nannini, che in realtà non aveva mai conosciuto: “Poi hanno iniziato a dire che stavo con Gianna Nannini, che non avevo mai incontrato”. Nel 1994, in un’intervista, la Turci disse: “Se fossi lesbica lo direi”. Parole delle quali si è pentita: “Ho capito quanto fastidio mi dia la definizione continua delle persone. Amo i dettagli, le sfumature, questa classificazione non mi appartiene. Ma oggi tutto è polarizzato”.

Paola Turci, scherzo Le Iene/ Video: manda a fanc*lo Nicolò De Devitiis

Dal 2010 al 2012, Paola è stata sposata con Andrea Amato: un matrimonio breve e non felice. La cantante ha raccontato: “Mi sono sposata in chiesa, volevo fosse un sacramento. Quando mi sono accorta che il matrimonio non funzionava, ho pensato ‘non posso divorziare, devo rassegnarmi’. Ma stavo sempre peggio. Finché non ho pensato che non fosse possibile che Dio o chi per lui mi volesse così triste, lontana da ogni possibile felicità. E ho divorziato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA