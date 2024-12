Una morte improvvisa lascia sgomento il mondo della musica: è deceduto Paolo Benvegnù, cantautore di 59 anni che ha vinto quest’anno la targa Tenco per il suo ultimo album. Sulle cause non ci sono notizie né riferimenti nel comunicato ufficiale della famiglia che è stato diffuso per dare la triste notizie, dunque al momento non è noto com’è morto l’artista, venuto a mancare improvvisamente. Infatti, ieri era apparso su Rai 3 nel programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, in occasione della puntata di “Via dei Matti n° 0“. Negli ultimi tempi, inoltre, aveva viaggiato per l’Italia celebrando i vent’anni dall’esordio solista.

Infatti, aveva esordito nel panorama musicale con il gruppo rock Scisma, che si è sciolto nel 2003. A parte una parentesi in cui è tornato nel gruppo, il cantautore aveva portato avanti la sua carriera da solista. Nella nota stampa si ricorda la figura di Benvegnù come padre e musicista molto apprezzato non solo per le sue doti artistiche, ma anche umane. Apprezzato dalla critica, oltre che dal pubblico, era al di fuori dalle logiche delle classifiche e viveva la musica con un approccio lontano dal business.

LA CONCEZIONE DELLA MUSICA DI PAOLO BENVEGNÙ

Paolo Benvegnù, in una delle sue ultime interviste, si era definito un “disadattato” con una “meravigliosa passività” economica maturata negli ultimi anni, ma aveva spiegato di avere un approccio pragmatico, in base al quale con le sue risorse riusciva a pagarsi i conti e ad arrivare a fine mese, potendo così vivere intensamente la musica, senza dover sentire il peso dei doveri.

Un approccio che, a detta dell’artista originario di Milano ma vissuto poi a Perugia, gli consentiva “di poter essere pazzo“, rimarcando come la società attuale porti le persone a dover pagare la propria follia.

Per quanto riguarda la sua ultima apparizione televisiva, alla vigilia purtroppo della sua improvvisa e tragica morte, Paolo Benvegnù aveva dichiarato di essere un “ricercatore di cose non utili” e di essere alla ricerca di gioia, non denaro. Per quanto riguarda la sua carriera, aveva confidato di aver voluto emulare i Ramones, un’ambizione però che non è stata colta.