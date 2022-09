Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia, è nato un amore?/ “Si sono sostenuti…”

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia stanno insieme?

Paolo Berlusconi è il compagno di Maddalena Corvaglia? Durante l’estate, l’imprenditore e fratello di Silvio Berlusconi è stato paparazzato in Versilia in compagnia dell’ex Velina di Striscia La Notizia. Le foto pubblicate dal Settimanale Chi dimostrano una forte intesa e vicinanza tra i due. C’è chi sussurra che i due non siano solo amici ma che il loro sia un legame più serio. Sul Settimanale Chi si legge: “Maddalena è da anni un componente acquisito della famiglia di Paolo Berlusconi, è la migliore amica di Matilda, moglie di Davide (figlio di Paolo) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore de Il Giornale. È amatissima da Luna e Alessia, figlie di Paolo”.

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia hanno sempre mantenuto il loro rapporto lontano dai riflettori e sono stati sempre l’uno accanto all’altra nei momenti di difficoltà. Sul Settimanale Chi infatti si legge ancora: “Si vogliono bene da tempo. Sono l’uno la roccia dell’altra. Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre l’uno accanto all’altra. Con discrezione”. Lo scorso anno, la Corvaglia era stata fotografata con Paolo Berlusconi ma aveva smentito ci fosse una relazione in corso: “Ho letto che sarei fidanzata. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”, ha spiegato.

Paolo Berlusconi ha avuto una relazione anche con Katia Noventa, conduttrice tv e giornalista che è stata la compagna dell’imprenditore dal 1993 al 2000. Poco altro si sa della vita privata della conduttrice che successivamente sarebbe stata legata a Michele Cucuzza, giornalista ed ex concorrente del GF Vip. E’ stata però Natalia Estrada la donna che ha segnato più di tutte la vita sentimentale di Paolo Berlusconi. La showgirl spagnola diventata icona della televisione anni ’90 è stata legata a Paolo Berlusconi a lungo. La loro relazione cominciò nel 2001. Nel 1998 si era concluso il matrimonio con Giorgio Mastrota, ancora oggi re delle televendite. Un rapporto importante quello tra Natalia e Berlusconi, che si concluse nel 2006.

Risale al 2011 il rapporto tra Paolo Berlusconi e Dani Samvis, modella ed ex meteorina brasiliana. Quel flirt, documentato da una serie di foto apparse sulle riviste di cronaca rosa all’epoca dei fatti, fu confermato dalla diretta interessata a Vanity Fair: “Ci siamo conosciuti a una cena al Five Diamonds di Milano, tre mesi fa. C’erano imprenditori, medici e modelle. Lui faceva i giochi di prestigio. È bravissimo, sa? Fa volare le sigarette, ti fa sparire un anello da sotto il naso. Ogni tanto gli faccio da valletta. Dopo quella cena, ci siamo rivisti a un pranzo a casa sua, a Milano, il sabato successivo. Il giorno dopo mi ha invitato alla festa del Milan e ci siamo scambiati i numeri. Poi siamo andati a cena e lì è successa la cosa. Quale cosa? Niente, non è successo niente. Però poi ci hanno beccato insieme a Forte dei Marmi. Abbiamo avuto un flirt, ma dopo le foto… Ora siamo solo amici. Non c’è niente di ufficiale, non posso dire che siamo fidanzati”. Nel 2013 i fotografi del settimanale Novella2000 sorpresero Paolo Berlusconi a teatro con l’ex pupa Rosy Dilettuso. Bocche cucite sulla serata in questione. I protagonisti di quegli scatti non hanno mai parlato pubblicamente della loro conoscenza.











