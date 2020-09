Paolo Bonolis: “Briatore? Ridicola la caccia all’untore”/ “Sto bene, non…”

Paolo Bonolis parla di Flavio Briatore in un’intervista rilasciata ai microfoni Huffington Post Italia il 3 settembre rassicurando tutti sulle proprie condizioni di salute ed utilizzando l’ironia che lo contraddistingue da sempre. “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”, afferma il conduttore dopo il rientro insieme alla famiglie dalle vacanze in Sardegna, luogo in cui ha incontrato anche Flavio Briatore. Pur cercando di sdrammatizzare, Bonolis condanna chi continua a dare la caccia all’untore che si è scatenata dopo la positività di Briatore che aveva pubblicato una foto proprio con il conduttore di Avanti un altro prima che di conoscere la sua positività.

PAOLO BONOLIS DIFENDE FLAVIO BRIATORE: “RIDICOLE LE ACCUSE NEI SUOI CONFRONTI”

Paolo Bonolis trova ridicole e ingiuste le accuse nei confronti di Flavio Briatore. Tra il serio e il faceto, il conduttore condanna chi continua a puntare il dito contro coloro che sono risultati positivi nelle ultime settimane. “Trovo grottesco pensare a questo, a chi l’ha contratto e a chi no, e a non pensare a problemi ben più seri”, aggiunge. E poi difende Flavio Briatore: “Tra l’altro trovo ridicolo – conclude Bonolis – questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”. Bonolis, dunque, parla con sincerità dell’emergenza sanitaria ed esorta, seppur con ironia, a mettere fine alla caccia all’untore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA