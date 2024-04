Paolo Bonolis al Festival di Sanremo? “È un’eventualità”/ “Se hanno intenzione di ascoltarmi…”

PAOLO BONOLIS E LE VOCI DI UN RITORNO ALL’ARISTON

Paolo Bonolis potrebbe condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ad aprire a tale ipotesi è lo stesso conduttore. Lo ha fatto nel corso dell’intervista che ha rilasciato a “Ciao Maschio“, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e che va in onda sabato su Rai 1. Quando gli è stata chiesto se sarebbe più scettico o curioso di essere di nuovo alla conduzione della kermesse, per il dopo Amadeus, Bonolis ha spiegato: «Credo che sarei più indifferente. Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro. Quando finirò, l’anno prossimo, ne avrò quasi 65 e credo che mi spettino altre cose. Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto».

Le voci che lo candidano sono destinate ad aumentare, soprattutto alla luce della sua apertura: «Se poi ti può tornare la voglia nel corso del tempo e se qualcuno avrà anche intenzione di ascoltarmi, si vedrà…Ma adesso non ci penso». Quel che di sicuro Paolo Bonolis vorrebbe fare è viaggiare, visitare posti che non ha ancora visto e occuparsi della sua famiglia: «Vorrei godermi il cammino dei miei figli».

PAOLO BONOLIS, NIENTE ADDIO ALLA TV?

Un’eventuale conduzione del Festival di Sanremo per Paolo Bonolis sarebbe una nuova sfida, anche alla luce del fatto che lo scorso gennaio aveva espresso il desiderio di staccarsi dalla tv. Alla Stampa si disse stanco dopo 45 anni di carriera. «Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia», aveva dichiarato il conduttore. Dunque, il Festival di Sanremo potrebbe rappresentare una tappa della sua carriera di cui non teneva più conto.

Comunque, non è l’unico nome che circola, sebbene sia tra i più quotati. Si fa anche quello di Carlo Conti, che ha condotto tre volte il Festival di Sanremo e riguardo le voci recenti si è espresso in maniera vaga, non chiudendo le porte all’eventualità di un ritorno all’Ariston. Meno quotato Alessandro Cattelan, che non avrebbe esitazioni a dire sì.











