Paolo Bonolis/ Il nuovo libro ‘Notte fonda’: “Storia di un uomo e una donna che…”

PAOLO BONOLIS OSPITE A “VERISSIMO”

Paolo Bonolis sarà protagonista questo pomeriggio a nell’appuntamento domenicale con “Verissimo”: il 61enne conduttore e autore televisivo torna infatti ancora una volta nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per raccontarsi e, anche se i riflettori saranno puntati sulla sua nuova fatica letteraria, è probabile che nella lunga chiacchierata con la padrona di casa uno dei volti noti delle reti Mediaset torni sul suo rapporto con la compagna Sonia Bruganelli, dopo che di recente sono tornati i rumors su una presunta crisi.

Paolo Bonolis, come detto, tornerà negli studi di “Verissimo” per presentare il suo nuovo libro anche se per il conduttore televisivo capitolino non si tratta certo dell’esordio in questo campo: dopo essere uscito nel 2019, per i tipi di Rizzoli, con “Perché parlavo da solo”, Bonolis ha dato di recente alle stampe con la stessa casa editrice “Notte fonda” e chissà che anche questa volta non vi siano elementi autobiografici o che rimandino alla sua vita. “Un uomo e una donna, marito e moglie, escono da un ‘apericena’ e si avviano a piedi verso casa” si legge dalla presentazione del romanzo; l’ambientazione è quella dell’amata Roma e a tener banco è il dialogo serrato della coppia, tra preoccupazioni per il figlio adolescente e reciproci dubbi sulle loro vite sentimentali. “Lo scambio di battute lascia senza fiato e intanto i due mangiano, bevono fanno l’amore (…) Per tutta la notte. Fino al mattino”.

PAOLO BONOLIS TRA NUOVO LIBRO E PRESUNTA CRISI CON SONIA BRUGANELLI

Intanto, in attesa di scoprire cosa racconterà Paolo Bonolis sul suo secondo libro e su questa carriera di scrittore che potrebbe avere un importante seguito, va ricordato che negli ultimi giorni hanno tenuto banco di nuovo le voci che vorrebbero il 61enne e sua moglie, Sonia Bruganelli, in crisi. Come è noto, e non è certo una novità, i due vivono in case separate: una scelta che a detta loro in realtà è importante per la solidità della coppia ma un recente post sui social della imprenditrice e produttrice televisiva è bastato per riaccendere il gossip attorno a loro. Ci sarà qualcosa di vero?

“Spera solamente di non ripensarci perché questa volta non mi troverai”: è bastato questo tweet della Bruganelli per insinuare il dubbio che tra lei e Paolo Bonolis le cose non vadano più a gonfie vele. In realtà il criptico post apparso su Twitter, a meno di clamorose sorprese, non riguarderebbe loro due ma il contenuto del libro “Notte fonda” e riguarderebbe la promozione del volume sui social come confermerebbe un altro post della moglie di Bonolis che, allegando una foto della copertina, ha speso parole dolci per la sua metà definendo Paolo l’uomo che per lei “sarà sempre un punto di riferimento”. Frasi che mettono a tacere i pettegolezzi o un altro sibillino messaggio che fa un consuntivo della loro storia a posteriori?











