Paolo Bonolis: “Divorzio da Sonia Bruganelli? Meglio che una cosa finisca che diventi bugiarda”/ “Il gossip…”

Paolo Bonolis è tornato a parlare della separazione da Sonia Bruganelli e lo ha fatto scegliendo i microfoni di Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT. Il conduttore, nel merito delle sue considerazioni, si è soffermato sia sulla “gestione” del periodo successivo al divorzio sia sulle ingerenze di gossip; un universo che: “Non riesco a capire”.

“Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose; di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle?”. Inizia così Paolo Bonolis – come riporta Isa e Chia – sul tema del divorzio da Sonia Bruganelli, sottolineando come al di là delle teorie emerse nel tempo le ragioni della volontà di prendere strade differenti siano ascrivibili unicamente al mutare dei sentimenti che, nel loro caso, li ha portati ad essere ancora complici ma in una forma d’amore differente. “La nostra relazione è durata 26 anni: ogni cosa è fatta di luce e ombra. Se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra di immalinconisci. La realtà è che la gestisci per quello che è, ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda”.

Sempre nel suo intervento a BSMT – come riporta Isa e chia – Paolo Bonolis si è detto perplesso rispetto alle dinamiche appartenenti al mondo del gossip, a suo dire quasi incomprensibili. “Questo è un mondo, quello del gossip, che non riesco a capire; questo vivere dall’altra parte della serratura della vita altrui non riesco a comprenderlo… Ma poi chi sono io per dire cose di un universo e alchimia così complessi come ad esempio una vita di coppia? Non è che le coppie sono tutte uguali”.

Sempre sul tema sentimentale, Paolo Bonolis si è espresso anche in maniera generica sulla natura dei sentimenti che talvolta – senza particolari spinte ma in maniera naturale – può mutare in forme differenti. “… Nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Se è diventato qualcosa di diverso, è così e basta. Ce ne sono di cose complesse nella vita, questa cosa è accaduta anche con nostra figlia”. Il conduttore ha poi aggiunto: “La vita è fatta così: possono esserci cose positive e negative, ma è così per tutti e dobbiamo esserne consapevoli. Cerco sempre di guardare la luce, anche quando mi accade qualcosa di negativo, ma qualcosa di salvifico c’è sempre e io cerco di guardare quello”.











