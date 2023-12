Paolo Bonolis é il conduttore annunciato di Sanremo 2025?/ La confessione inaspettata

Paolo Bonolis é l’erede di Amadeus, al Festival di Sanremo 2025?

Paolo Bonolis rompe il silenzio mediatico sul post-Amadeus nella storia del Festival di Sanremo, che lo vede il principale candidato alla conduzione della kermesse per l’edizione di Sanremo 2025. L’occasione che il conduttore di Ciao Darwin ha di rompere il silenzio mediatico sulle anticipazioni di Sanremo 2025, nel mezzo dei preparativi dei Sanremo 2024, é la sede di La Conferenza stampa tenutasi in streaming su Raiplay.it.

Sanremo 2024, chi è il vincitore secondo i bookmakers: Alessandra Amoroso e Geolier/ Chi sono i favoriti

Con alle spalle l’esperienza della conduzione del Festival alle edizioni di Sanremo 2005 e Sanremo 2009, Paolo Bonolis si pronuncia senza filtri, sul Festival: “Io avevo fatto Sanremo nel 2005 e ho voluto cambiare tutto quello che era il Festival precedente, è stata un’operazione molto complicata, ma molto divertente. Nel 2009 gli abbiamo solamente dato una rassettata a quelle che avevamo individuato essere ancora delle piccole magagne che si potevano sistemare del 2005. Mi è piaciuto farlo, è stato piacevole, perché c’era ancora l’opportunità in Rai di creare in Sanremo l’evento televisivo nell’anno”. E la confessione del conduttore, ex consorte di Sonia Bruganelli, poi si fa via via più intimista, nell’attesa generale per il Festival di Sanremo 2025 che a grande richiesta dell’occhio pubblico potrebbe vederlo protagonista : “E quindi di poter convocare persone che non si fosse abituati a vedere già costantemente durante la stagione in televisione, a portare cose nuove, a portare cose inaspettate per il pubblico italiano”.

Clara Soccini: "Vittoria a Sanremo Giovani? Emozione irripetibile"/ "Prima di 'Mare Fuori' stavo per mollare"

Paolo Bonolis esclude la sua candidatura per la conduzione di Sanremo

E, relativamente alle scommesse dei bookmakers che online lo attenzionano come il principale candidato al titolo di erede di Amadeus alla conduzione del Festival della Canzone nel dopo-Sanremo 2024 , per l’edizione di Sanremo 2025, infine, Paolo Bonolis escluderebbe la sua possibile candidatura.

“Questo è stato possibile nel 2005 ed è stato possibile anche nel 2009 -fa sapere Paolo Bonolis, quindi, nobilitando la sua volontà originale di una rivoluzione del Festival-. Non so però se sia possibile ancora oggi, ma ognuno, se fa la direzione artistica, si dipinge Sanremo secondo le proprie intenzioni, secondo quello che è, secondo quello che vuole poter raccontare. Questo mi è stato permesso di farlo sia nel 2005 sia nel 2009”. Quindi, é presto detto il motivo della sua esclusione dal cast di Sanremo 2025: “non credo che oggi ci siano queste disponibilità per cui io l’esperienza la chiuderei al 2005 e al 2009 per quello che riguarda Sanremo”.

Gerry Scotti: "Puntata speciale de La ruota della fortuna"/ "Magari a Sanremo Amadeus mi bacia"

Dichiarazioni che, chiaramente, sembrano voler escludere anzitempo ogni possibile ipotesi di collaborazione di Paolo Bonolis con la produzione del Festival della Canzone. Questo, mentre l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni, rompe il silenzio mediatico sul caso mediatico e giudiziario Balocco & Dolci Preziosi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA