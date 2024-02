Paolo Bonolis e il gesto per la figlia a Ciao Darwin: “Ciao Silvia, amore mio”/ Il saluto nell’ultima puntata

Paolo Bonolis saluta la figlia nell’ultima puntata di Ciao Darwin 9: “Ciao Silvia, amore mio”

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin e, salvo colpi di scena, non ci sarà una prossima edizione. Paolo Bonolis con l’amico e collega fidato Luca Laurenti si è lasciato andare a bilancia e saluti ed un gesto in particolare ha colpito i telespettatori: il saluto alla figlia Silvia. Durante la prova del genodrome, una delle più divertenti dello show, Paolo Bonolis ha rivolto un saluto alla figlia maggiore: “Ciao Silvia, ciao amore mio.” La 21enne era seduta in platea accanto alla madre Sonia Bruganelli, adesso ex moglie del conduttore.

A Ciao Darwin Paolo Bonolis ha salutato affettuosamente la figlia Silvia ad alcuni siti, come Fanpage.it, hanno riportato anche un significativo tassello di questa immagine. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al momento della registrazione della puntata avevano già annunciato la fine del loro matrimonio. Nonostante questo però l’imprenditrice che da anni collabora nei programmi di Bonolis, come Ciao Darwin e Avanti un altro, ha voluto essere presente durante l’ultimo atto del programma insieme alla figlia Silvia.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno tre figli, Silvia, Davide e Adele. Il conduttore ha anche altri due figli più grandi, Stefano e Martina, nati da una precedente relazione. La primogenita dell’ex coppia è stata chiamata Silvia in onore del nonno paterno morto poco prima della sua nascita. La piccola però è nata con un problema di salute spiegato dal conduttore di Ciao Darwin in alcune interviste: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli.”

Silvia, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è nata con problemi al sistema neurologico dovuti a difficoltà di tipo cardiaco e per questo appena nata è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Anni fa durante un’intervista concessa a Il Messaggero, il conduttore ha confessato: “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo.” E poi ha concluso: “Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti.”











