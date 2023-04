“Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati”/ Annuncio choc, lei rompe il silenzio e chiarisce

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? “Presto l’annuncio ufficiale”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: è questa la notizia bomba lanciata da Dagospia. La celebre coppia del mondo dello spettacolo, negli ultimi mesi costantemente sotto i riflettori, si sarebbe detta addio, ma in modo pacifico. Sarebbe infatti finito l’amore ma non l’affetto che li lega, secondo quanto fa sapere la fonte.

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. – scrive Dagospia, che aggiunge – I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin nel fine settimana.”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? Lei rompe il silenzio e replica al gossip

Nonostante le vacanze di Pasqua trascorse insieme e le ultime dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati – le ultime da Paolo Bonolis a Felicissima Sera -, la coppia sarebbe pronta ad annunciare pubblicamente la loro separazione. D’altronde “Le avvisaglie della fine della loro storia d’amore erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla Bruganelli”, fa notare ancora la fonte, puntando l’attenzione sull’ormai nota ‘separazione in casa’ dall’opinionista rivelata qualche tempo fa. Queste le famose parole della Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”

Il condizionale resta comunque d’obbligo, soprattutto a fronte dell’intervento fatto dalla Bruganelli. Sonia, proprio pochi istanti dopo l’uscita dell’indiscrezione che annuncia la fine della storia con Bonolis, ha replicato, facendo sapere che “A Verissimo andrò con mia figlia Adele”. Un chiarimento che potrebbe essere la smentita al gossip che sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

A verissimo andrò con mia figlia Adele 🤷‍♀️ — sonia bruganelli (@SBruganelli) April 12, 2023













