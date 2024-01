Paolo Bonolis pronto a lasciare la tv? “Sono stanco”/ E su Pino Insegno: “Ipocrisia togliergli L’Eredità”

Paolo Bonolis pronto a dire addio a Mediaset ed alla tv? “Sono stanco, necessito una pausa”

Non ha bisogno di presentazioni Paolo Bonolis, è uno dei migliori conduttori in circolazione e padre di tantissimi programmi successo soprattutto Mediaset ma anche Rai come Ciao Darwin, Il senso della vita, Avanti un altro ecc. Eppure da un paio d’anni il conduttore dichiara di avere intenzione di lasciare la tv e dedicarsi ad altro. In un’intervista concessa a La Stampa, infatti, Paolo Bonolis ha confessato di voler dire addio a Mediaset ed alla tv alla scadenza del suo contratto.

Nel dettaglio, infatti, Paolo Bonolis ha confessato: “A giugno scade il contratto con Mediaset ma anche un sacco d’altre cose: pure il desiderio di continuare a fare tv. Mi hanno proposto format nuovi, ma voglio condurre programmi che invento io.” E poi ancora il conduttore di Ciao Darwin ha aggiunto: “Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura…Devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione.”

Con la sua nota schiettezza e senza mezzi termini, Paolo Bonolis durante l’intervista a La Stampa ha difeso Pino Insegno: “Se davvero gli hanno tolto L’Eredità attaccandosi ai bassi numeri del Mercante in Fiera, è stata una grande ipocrisia. Spiace, anche perché un conto è il professionista, un altro l’uomo con le sue convinzioni. Senza nulla togliere a Liorni che è un ottimo conduttore.”

Infine, Paolo Bonolis ha detto la sua anche sul Festival di Sanremo 2025: accetterebbe la conduzione? La prossima infatti, salvo cambiamenti, sarà la quinta ed ultima edizione condotta da Amadeus e stando alle indiscrezioni tra i papabili sostituti potrebbe esserci proprio il conduttore di Avanti un altro. Ai microfoni de La Stampa, però, il diretto interessato ha confessato che lo prenderebbe in considerazione solo se gli venisse un’idea per ‘eventizzare’ la kermesse canora, rendendola qualcosa di mai visto in tv. Insomma, non chiude del tutto alla possibilità.

