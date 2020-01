Paolo Borrometi/ “La scorta è la mia seconda famiglia” (Vieni da me)

Paolo Borrometi oggi ospite di Vieni da me: il giornalista ha raccontato la sua vita sotto scorta per le minacce della mafia nel salotto di Caterina Balivo. Una nuova vita iniziata sei anni fa, nel 2013: «Avevo 30 anni. Ricordo la telefonata del comandante provinciale dei carabinieri che mi disse: “La tua vita è in pericolo, da oggi vivrai sotto scorta”. E poi ricordo le 48 ore, che dovetti uscire per il compleanno di uno dei miei più cari amici, avevo la vergogna ad uscire con la scorta. Mi citofonarono, scesi con le chiavi in macchina e li guardai dicendo: “Che facciamo mi seguite?”. Loro, come un bambino a cui dover insegnare la vita, mi dissero: “Dottore, che sta facendo? Da oggi verrà con noi”. Trattenevo a stento le lacrime in quel tragitto, nella macchina blindata con persone estranee. C’è chi dice che la vita sotto scorta sia un privilegio, io gli farei fare anche solo 24 ore di vita sotto scorta». Paolo Borrometi ha spiegato che la sua è «una vita dura, complessa e difficile: io devo ringraziare chi fa la scorta, ho trovato una seconda famiglia, hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio. Io vivo a Roma, lontano dalla mia terra di Sicilia e dai miei affetti: lì c’era e c’è la mia vita, non è un caso che io ho continuato a scrivere nonostante tutto».

PAOLO BORROMETI, IL RICORDO DI GIOVANNI SPAMPINATO

Paolo Borrometi ha poi voluto ricordare Giovanni Spampinato, figura che lo ha spinto a fare il giornalista: «Mi sono laureato in Giurisprudenza, ma c’è un ragazzo che si chiama Giovanni Spampinato che mi ha cambiato la vita: ricordiamo molto poco uno dei tanti giornalisti uccisi dalle mafie e che era della mia provincia. Gli dissero che “se l’andava cercando” ed è un pugno dello stomaco che dovrebbe arrivare ad ognuno di noi, perché un giornalista non può morire perché racconta o tenta di raccontare la verità». E ancora: «Lui non è mai stato ricordato dalla sua terra, è la cosa che mi fa più rabbia: è un ragusano che non ha una città nei fatti. Pur di non dire che in quella terra ci fosse la mafia, quella città non ha mai ricordato Giovanni Spampinato. Io vi invito a pensare cosa voglia dire perdere un figlio, un fratello, un amico, un ragazzo che a 27 anni viene ucciso con due pistole all’impazzata semplicemente perché cercava di rappresentare l’articolo 21 della Costituzione, cercava di informare ognuno di noi. Era un ragazzo come Giulio Regeni, come Daphne Caruana Galizia…».

