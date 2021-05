PAOLO BROSIO E MARIA LAURA DE VITIS SI SONO LASCIATI/ Lui “Dio per me al primo posto”

Dopo aver ascoltato la versione di Maria Laura De Vitis è stato trasmesso un video con alcuni opinionisti della d’Urso certi che lei stesse cercando nella relazione con Brosio solo un po’ di visibilità. “Assolutamente no! Se stessi sfruttando Paolo rimarrei insieme a lui, non sono un’arrivista, sono sempre stata onesta”, ha ammesso la giovane. Ad accusarla anche in diretta Raffaello Tonon secondo il quale lui sarebbe sempre stato innamorato ma lei non lo sarebbe mai stato: “Non hai quagliato nulla!”. Di fronte alle polemiche è entrato anche Paolo Brosio che ha raccontato la sua verità. Lui la ama ancora? “Il nostro rapporto è stato un legame molto forte da parte di entrambi”, ha esordito il giornalista, ricordando il periodo del Covid prima del GF Vip: “L’unica persona venuta in ospedale e poi a Frascati dove ho trascorso la convalescenza è stata lei”. Questo legame sarebbe venuto meno nell’ultimo periodo. “Io ho voluto molto bene a Maria Laura ed anche lei mi ha amato”, ha aggiunto, “ho avuto due matrimoni e tante relazioni ma quella con Maria Laura è stato molto intenso sin da subito. L’amore è stato ricambiato ma quando ci siamo resi conto che questa cosa è venuta giù…”.

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati/ "Il bene rimane ma è finita!"

Ci sarebbero delle ragioni specifiche “ma io non ve le posso dire”, ha aggiunto Brosio. “Non c’è né una donna né una persona a cui lei abbia dato simpatia o mi abbia tradito”, ha precisato. “Ci sono cose che riguardano la mia vita interiore e non c’entra nulla con quello che si può pensare. Nella mia vita in questo momento Dio è al primo posto”, ha aggiunto Paolo. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Paolo Brosio vs Bassetti/ “Non vaccino mia mamma, se lui avesse i suoi anticorpi...”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis: i motivi dell’addio

Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati e lo hanno annunciato via social, ma perché hanno preso questa decisione? I 42 anni di differenza, a quanto pare si sono fatti sentire al punto tale da portare alla fine della loro relazione, ma a parlarne sono stati i diretti interessati nel corso della trasmissione Domenica Live. “Da oggi non sono più Topolina, ma solo Maria Laura. Purtroppo è tutto finito, lo dico a malincuore, ma ci vogliamo così bene che Paolo resterà sempre nella mia vita. Vorrei provare amore per Paolo ma non possiamo mentire a noi stessi ed al pubblivo. L’amore che ci legava prima per entrambi è finito”, ha spiegato la bella modella emiliana a Barbara d’Urso.

Anna Marcacci, mamma Paolo Brosio/ Non approva la nuora Marialaura De Vitis

Ma è stata lei a lasciarlo? “Non siamo stati né io né lui. Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione che entrambi purtroppo ultimamente non avevamo più il sentimento d’amore ma era subentrato l’affetto. Io ad oggi non lo amo più, gli voglio molto bene”, ha dichiarato Maria Laura.

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati: oggi a Domenica Live

La giovane Maria Laura comunque dopo un anno ha ammesso che l’amore più che crescere è scemato, forse a causa dell’imminente convivenza. “Io se devo dire che ad oggi lo amo mentirei. Anche lui ha smesso di amarmi, me lo ha detto. Di comune accordo abbiamo deciso”, ha aggiunto. A Maria Laura De Vitis la fine dell’amore con Paolo Brosio ha portato grande sofferenza: “Anche lui mi starà vicino come io lo farò con lui”. A suo dire, Brosio le avrebbe detto che non c’è più amore tra loro. Ma queste parole non avrebbero convinto Barbara d’Urso: “Conoscendo Paolo non ci credo che non ti ama più”. “Sei una grande attrice!”, l’ha accusata Arianna David, che si è detta scettica sin da subito in merito alla loro relazione: “Non ti piacciono i ragazzi della tua età?”. La giovane modella ha dichiarato di essere single e di non avere nessuno ma a quanto pare ci sarebbe una testimonianza pronta ad asserire l’esatto opposto.

