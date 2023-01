Paolo Calabresi Marconi, ex marito Alessia Marcuzzi/ Il “giallo” sulla separazione…

Chi è Paolo Calabresi Marconi, l’ex marito di Alessia Marcuzzi

Quella tra Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi è una delle separazioni tra star dell’anno scorso che non ci saremmo mai aspettati. Otto anni insieme, tanto è durato il loro matrimonio, poi nel settembre scorso l’annuncio della rottura, le cui ragioni però sono rimaste private sia da parte della conduttrice che dell’ex marito. Proprio così, la conduttrice televisiva si è lasciata con il produttore televisivo e proprietario della casa di produzione “Buddy Film”. Un amore che aveva spinto l’ormai ex coppia a sposarsi nel 2014, ma dopo otto anni qualcosa si è rotto visto che i due si sono detti addio. Il motivo? Non è dato saperlo, c’è chi ipotizza la presenza di qualcun altro nella coppia e di un possibile tradimento, ma in realtà i due non hanno mai confermato l’indiscrezione.

Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha avanzato nella rubrica Chicche di gossip che il bel produttore televisivo sia molto richiesto e corteggiato come si legge: “Paolo Calabresi Marconi vanta uno stuolo di corteggiatrici a Roma Nord (su tutte si fa notare una mora). Eppure, il cuore dell’imprenditore batte ancora fortissimo per l’ex moglie“. Nel 2014 Alessia Marcuzzi e l’ormai ex marito Paolo Calabresi Marconi si sposarono con una bellissima cerimonia di matrimonio, ma otto anni dopo la promessa la coppia ha deciso di separarsi prendendo strade diverse. La conferma dell’addio è arrivata tramite un comunicato stampa congiunto diffuso ai media e pubblicato dall’Ansa in cui però non si comunicano i motivi della loro separazione.

La crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi era nell’aria da diverso tempo, infatti Il Giorno parla di “due anni di alti e bassi”. La stessa conduttrice a Verissimo aveva raccontato di un momento di difficoltà: “In effetti, durante il lockdown, c’è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna“. Poi aveva smentito le diverse voci di corridoio, ad esempio con una foto da cui indirettamente traspariva una certa armonia. Anche in passato i due avevano attraversato un momento di difficoltà, poi rientrato, lasciando immaginare una serenità ritrovata, ma l’epilogo nei mesi scorsi è stato purtroppo differente. I ben informati hanno lasciato comunque trapelare, come riportato da Diva e Donna, che non ci sarebbe alcun tradimento dietro la separazione.

Tornati a farsi vedere insieme affiatati anche sui social, ad esempio per i 49 anni di Alessia Marcuzzi e alle cene con gli amici o con i selfie. L’ultimo risale al primo agosto, poi nulla. A settembre l’annuncio che ha lasciato senza parole i fan della coppia. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni“, sono le parole del comunicato con cui i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio precisando che tra loro restano l’affetto e la stima.

