Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, i retroscena/ “Nessun tradimento, ma…”

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: i presunti motivi della rottura

Era il 2014 quando Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi convolarono a nozze. Ora, dopo 8 anni di matrimonio, la coppia si è detta ufficialmente addio attraverso un comunicato congiunto rilasciato all’Ansa. Tuttavia è ancora mistero sulle cause dell’improvvisa rottura: si vociferava che la coppia fosse in crisi negli ultimi tempi, e soltanto alcune dediche social e scatti in compagnia hanno lasciato presagire i segnali di un amore rinnovato. Ora, però, arrivano nuovi dettagli sulle presunte cause dell’addio.

Alessia Marcuzzi, ex Francesco Facchinetti/ La figlia Mia:"L’unione fa la forza", Wilma Faissol mi ha salvata

A riportarle è il settimanale Diva e donna che, stando a quanto riporta il sito Lanostratv, sarebbe venuto a conoscenza di alcuni presunti retroscena sulla rottura della coppia. “Nessun tradimento, ma Alessia e Paolo sarebbero implosi…” spiega la rivista. Non vi sarebbe dunque l’ombra di un presunto tradimento sulla rottura dei due, i quali sarebbero scoppiati dopo anni difficili, segnati da incomprensioni e battibecchi, che li hanno messi irrimediabilmente in crisi a partire dal logorante periodo del lock-down.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi/ Passione in alto mare tra baci…

Alessia Marcuzzi, il retroscena: “Un lato del suo carattere…“

Tuttavia i presunti motivi della rottura tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non sono finiti qui. A pesare sarebbe stato anche il carattere della conduttrice che, come spiega Diva e donna, avrebbe messo in crisi i loro equilibri di coppia: “La Marcuzzi ha più volte rimarcato un lato del suo carattere che pare aver avuto un peso nella separazione“. Non è specificato a quale lato del carattere si faccia riferimento, forse a quello esplosivo, energico e dirompente della conduttrice, pronta a tornare in tv con il nuovo format di Rai2 Boomerissima.

Manovra di Heimlich, cos'è/ Wilma Faissol, moglie Facchinetti, l'ha usata per salvare l'ex Alessia Marcuzzi

L’addio della coppia, dunque, è un mistero ancora tutto da decifrare. In attesa che la conduttrice si esponga maggiormente con qualche dichiarazioni sull’addio al produttore televisivo, quello che è certo è il messaggio che la coppia ha voluto trasmettere nel comunicato all’Ansa. Nessuna ripicca, nessun astio reciproco, in futuro prevarranno affetto e rispetto: “La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA