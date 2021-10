Paolo Carullo, marito di Miriam Leone/ Imprenditore e musicista senza profili social

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone. I due sono convolati a nozze lo scorso 18 settembre in Sicilia. L’attrice, ospite di Domenica In nella puntata odierna per presentare il suo nuovo film “Marilyn ha gli occhi neri” per la regia di Simone Godano, parla anche della sua vita privata. Il magico “sì” è finalmente arrivato dopo circa due anni di un amore vissuto con il massimo riserbo.

Dell’uomo che ha fatto perdutamente innamorare Miriam Leone, infatti, si sa pochissimo. Paolo Carullo non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e non ha neanche alcun profilo sui social network. Le poche informazioni su di lui che si hanno sono quelle che l’ormai moglie ha rivelato in questi anni. È siciliano proprio come l’attrice (lui di Caltagirone, lei di Acireale). Finita la scuola, tuttavia, si è trasferito a Milano per continuare a studiare all’Università Cattaneo nella facoltà di Economia e Commercio, dove nel 2006 ha conseguito la laurea. Di lavoro fa l’imprenditore, ma ha anche una forte passione per la musica. È, infatti, manager finanziario e membro del duo Apple Jack, fondato nel 2000. L’altro membro è Matteo Roveda. I due suonano musica elettronica.

Paolo Carullo, marito di Miriam Leone: il matrimonio in Sicilia

Anche il matrimonio tra Miriam Leone ed il marito Paolo Carullo è stato quasi segretissimo. Ad annunciare la data è stato il Comune di Scicli, dove si sono tenute le nozze. «L’amministrazione Comunale, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico», questo il messaggio che è apparso sulla pagina Facebook.

Un anno prima, nel corso di una intervista, l’attrice aveva persino smentito le nozze, ammettendo di non avere ancora l’anello al dito. “La persona, però, c’è”, aveva detto. È così che poco dopo è arrivata la fatidica proposta. La loro relazione, a distanza di un mese dal “sì”, sembra procedere a gonfie vele, seppure sempre nel massimo riserbo.

