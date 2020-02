Paolo Ciavarro/ Crisi con Clizia Incorvaia? “Tutta questa situazione non è facile” (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro ha appena vissuto una crisi al Grande Fratello Vip 4. La storia con Clizia Incorvaia procede a gonfie vele, ma b in seguito alla scorsa puntata. La ragazza infatti ha deciso di non tenere più per sè le proprie paure e ha confidato al figlio di Eleonora Giorgi di vivere delle difficoltà nel loro flirt. “Tutta questa situazione non è facile”, gli ha detto in cabina. “E io che ti sono stato accanto in questa giornata?“, ha chiesto lui. Sulle prime Ciavarro ha interpretato in modo diverso la situazione. Si intuisce dalla richiesta successiva che le fa mentre si sposta da un lato all’altro della cabina, per starle ancora più accanto e invogliare Clizia a parlare. “Qui non ci siamo proprio. Per la battuta che ti ho fatto ‘C’è il letto di Pago libero?’. Quella è stata?”, le ha chiesto. “Non lo so, sono stanca. Sono troppo stanca per riflettere sulle cose”, ha detto la biondina. Paolo ha deciso però di non lasciare stare e ha tentato altre strade, iniziando a baciarla l’ha costretta a guardarlo negli occhi. “Non avrei mai pensato di vivere una cosa così, te l’ho detto mille volte… con tutte le differenze che ci sono fra di noi e che hanno detto anche i tuoi genitori… non l’avrei mai vissuta perchè tu non hai nulla da perdere io ho delle cose più complicate. Tu puoi andar più a cuor leggero, io no”, ha cercato di spiegargli Clizia. Paolo però le ha ricordato che tutto ciò che pensano gli altri non ha importanza, mentre contano i sentimenti che entrambi stanno vivendo l’uno per l’altra. La situazione tuttavia non è migliorata se non diverse ore dopo, quando la Incorvaia ha deciso di chiedere scusa al ragazzo per il comportamento avuto e anche per certe insinuazioni, come per esempio il fatto che Ciavarro possa aver creato il flirt con lei solo per il gioco. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro vs Denver: rapporto di amicizia finito?

Mare alto anche fra Paolo Ciavarro e Andrea Denver al Grande Fratello Vip 4. I due ragazzi hanno stretto un forte legame fin dal loro ingresso nella Casa e hanno parlato più volte di tutto ciò che vorrebbero fare insieme una volta terminato il programma. Il fatto che il modello abbia votato Clizia Incorvaia nelle ultime nomination ha però destabilizzato l’amicizia fra i due ragazzi. Appena ha potuto, Paolo ha deciso di chiarire la situazione con Denver e dirgli la sua: non capisce come mai abbia scelto di votare proprio Clizia e non qualcun altro. “Ho pensato che non hai avuto la forza e magari gli attributi di scegliere qualcun altro”, gli ha rivelato, “Ti faccio un nome a caso, per dire, Antonella, per esempio. […] Ho pensato quindi che tu non abbia voluto metterti contro Antonella perchè è forte…”. Andrea ha ammesso di aver sbagliato, ma di fronte alla richiesta del conduttore di dirgli un nome, si è fatto condizionare da altro. Per questo ha preferito non dare il suo voto ad Antonio Zequila, nonostante glielo avesse chiesto, ma a Clizia. Quest’ultima poi gli ha lanciato delle accuse pesanti in piscina, come gli ha voluto ricordare Denver. “E’ stata una delusione… ti dico non me l’aspettavo neanche io”, ha detto invece Ciavarro per difendere la Incorvaia. “Se non avessi saputo dei tre voti?”, gli ha chiesto a quel punto Paolo. Teme infatti che l’amico abbia fatto il nome di Clizia solo per via di quel dettaglio, altrimenti forse avrebbe scelto un altro concorrente. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Andrea Denver.

