Paolo Ciavarro “intrappolato al GF”/ “Clizia Incorvaia? Ripartirò, mi spiace che…”

Paolo Ciavarro temeva da tempo che Clizia Incorvaia potesse lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 4, anche se non avrebbe mai immaginato che la sua uscita sarebbe avvenuta per via di una squalifica. Durante il reciproco corteggiamento, Paolo ha parlato diverse volte alla biondina della possibilità di andare a Fregene insieme. Immaginava così il loro primo appuntamento: soli sulla spiaggia, due birre per coronare il momento e niente di più. Un invito a cui Clizia ha risposto inizialmente con diversi due di picche, salvo poi cambiare idea proprio poco prima di uscire dalla Porta Rossa. Come sottolinea 361 Magazine, una volta uscita dalla Casa, l’ex concorrente ha raggiunto Fregene per sorseggiare una birra. Ed è proprio in quell’occasione che ha scelto di avere al suo fianco il papà, con cui la vediamo brindare in alcune Stories di Instagram. Insomma l’invito è stato accettato e di sicuro Ciavarro verrà a scoprire che il suo sogno si realizzerà presto. A poche ore dalla squalifica della Incorvaia, Paolo si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Fabio Testi. “E’ stato giusto squalificarla, condannarla perchè non si può fare una cosa del genere… tanto lei è forte, è intelligentissima”, ha detto all’attore pensando alle frasi che hanno provocato il duro provvedimento nei confronti di Clizia. “Siccome ne ha passate di queste gogne mediatiche… è questo che mi fa stare male”, ha aggiunto. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro.

PAOLO CIAVARRO E IL FLIRT CON CLIZIA INCORVAIA “ABBIAMO VINTO”

E’ stato un duro colpo per Paolo Ciavarro vedere Clizia Incorvaia uscire dal Grande Fratello Vip 4 con una squalifica. La ragazza si trovava comunque al televoto ancora prima di pronunciare quelle frasi discutibili contro Andrea Denver e i due avevano avuto modo di parlare della sua possibile eliminazione. Paolo però si è preoccupato ancora di più proprio per via del caos che ha travolto la Casa e si è dichiarato più volte dispiaciuto di tutto quello che è successo. “Piano piano mi riprenderò, mi dispiace per come è uscita Clizia ma per Andrea sono felice”, ha detto a Patrick Pugliese parlando sia della donna che gli ha rubato il cuore sia dell’uscita volontaria dell’amico Montovoli. “Qui psicologicamente è dura”, ha detto invece a Fabio Testi in un altro momento, “non stavo così da parecchio tempo, come ha detto ieri e io lei abbiamo vinto”. Ciavarro infatti crede già di aver ottenuto la massima felicità da questa sua esperienza gieffina e ora non aspetta altro che il momento in cui poter vivere appieno la sua love story con Clizia, lontano dalle telecamere. Clizia Incorvaia sarà invece ospite di Verissimo per la puntata di oggi, sabato 29 febbraio 2020, e possiamo dare per scontato che il discorso ricadrà anche sul suo rapporto con Paolo. Nel frattempo, sembra proprio che la biondina stia cercando di mantenere dei buoni rapporti con la madre del ragazzo, Eleonora Giorgi. Non è raro infatti trovare dei commenti di entrambe sui rispettivi profili social. Uno degli ultimi è di Clizia, che commenta con “Legame unico… questo è amore eterno” per rispondere ad un post dell’attrice, in cui sottolinea “Cuore di mamma” mostrando a tutti gli ammiratori una foto del figlio. Clicca qui per guardare la foto di Paolo Ciavarro e leggere i commenti.

