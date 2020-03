Paolo D, Riccardo, Crispino, Paolo B: ex Gemma/ Uomini e Donne: “ci siamo baciati”

Il trono over di Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata dedicata prevalentamente a Gemma Galgani e alle sue conquiste. Dopo aver chiamato in studio Michele, Remo e Paolo con cui la dama di Torino ha avuto un frequentazione tranquilla come hanno spiegato i tre ex cavalieri in puntata, Tina Cipollari sta continuando ad indagare sulle sue storie passate e, nella puntata odierna, chiamerà in studio altri ex protagonisti della trasmissione che hanno avuto una frequentazione con Gemma. Dopo l’ingresso in studio della Galgani che si accomoderà al centro dello studio, Tina chiamerà in causa Paolo D, Riccardo, Crispino e Paolo B a cui rivolgerà le sue domande sperando di scoprire la verità sulla natura dei rapporti.

Gli ex di Gemma Galgani: Paolo D, Riccardo, Crispino e Paolo B a Uomini e Donne

Cosa ci sarà stato tra Paolo D, Riccardo, Crispino, Paolo B e Gemma Galgani? Tina Cipollari è sicura che tra la dama di Torino e i quattro cavalieri ci sia stato qualcosa di più di quello che tutti hanno raccontato. Gemma, però, continua a sostenere che, al di là di qualche bacio, non c’è stato nulla, ma in studio, nella puntata in onda oggi alle 14.45 su canale 5, qualcuno, in particolare Paolo di Napoli, insinuerà che con Gemma ci sia stato qualcosa di più di un pranzo insieme. Gemma smentirà, ma Tina Cipollari coglierà al volo l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina all’indirizzo della dama di Torino che ammetterà di essere stanca dell’atteggiamento della bionda opinionista nei suoi confronti.

