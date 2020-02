Paolo Fox, oroscopo 3-9 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Cancro flop, Vergine top!

I Fatti Vostri, oroscopo settimanale Paolo Fox 3-9 febbraio 2020

Qual è il momento migliore del traumatico lunedì mattina? Ovvio poter rimanere a casa per ascoltare le previsioni della settimana di Paolo Fox. L’Oroscopo settimanale, quello che svela quali saranno i segni al top e al flop dei prossimi giorni, è come sempre il momento clou del lunedì in compagnia di Giancarlo Magalli e I Fatti Vostri. Dopo una puntata canterina in vista del Festival di Sanremo 2020 che inizierà proprio domani, Magalli lancia proprio l’arrivo di Paolo Fox in studio che tra tabelle e stelline, prova a mettere insieme, sempre in modo positivo e invitando a creare il futuro con le proprie mani, quelle che sono le previsioni delle stelle di questa settimana. Ad aprire la classifica, in fondo, al dodicesimo posto, è il Cancro: “Dopo tanto tempo sono tornati ultimi, ci sono molte cose da fare e poche certezze, non manca la volontà ma la situazione è un po’ complicata”.

Cancro ultimo in classifica per Paolo Fox

La scalata inizia proprio dal segno del cancro e via via che si arriva in cima scopriamo che i segni ultimi in classifica nella settimana dal 3 al 9 febbraio, secondo Paolo Fox, sono ancora Gemelli (“Settimana faticosa con qualcosa che non funziona soprattutto a metà settimana, c’è una luce nuova all’orizzonte”), Scorpione (“Ha dei momenti in cui vorrebbe buttare all’aria tutto ma poi torna in sé ma questa settimana potete arrabbiarvi anche per piccoli particolari, calma. Ci sarà una partenza un po’ confusa”) e Capricorno. Nonostante sia proprio l’anno del Capricorno, questa settimana sarà un po’ complicata: “Direi che è l’anno in cui metterete in cantiere un progetto importante rimasto isolati per anni ma questa settimana c’è una piccola caduta. La luna sarà un po’ particolare, soprattutto alla fine, e vi farà sentire fuori gioco quando gioca in solitaria, giocate in squadra”. La seconda parte della classifica si chiude con i Pesci (“Siete in piena riflessione”) e Toro (“Nel vostro ordine dovrebbero entrare persone che devono dimostrarvi qualcosa, volete delle risposte ma state attenti”).

Sul podio di Paolo Fox finiscono Ariete, Leone e Vergine

Nella parte alta della classifica di Paolo Fox a I Fatti Vostri troviamo gli altri sei segni a cominciare dal Sagittario e finendo all’Acquario e la Bilancia che si ferma come spartiacque tra le due parti: “Avete una grande voglia di espandervi nel lavoro e nell’amore ma non è questo il momento”. Paolo Fox fredda così i Bilancia che sono rimandati a primavera quando Saturno diventerà buono per loro. L’Acquario si annoia e vive nel passato adesso ma deve innovarsi: “L’unico lato un po’ pesante di questo cielo è il denaro”. Sagittario al quarto posto perché pronto a vivere due settimane interessanti: “Siete voi che avete idee geniali e trainate gli altri, ha una grande grinta che fa da motore per tutti. Sul podio chiudono Ariete, Leone e Vergine che si preparano a vivere una settimana importante che andrà migliorando: “Si inizierà a pensare a quello che farete nel corso dei prossimi mesi”. I Vergine potranno solo crescere! Complimenti a tutti i segni del nostro Oroscopo.



