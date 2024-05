Paolo Fox, Oroscopo oggi 11 maggio/ Leone e Vergine recuperano, Capricorno ostacolati, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox in data 11 maggio 2024: rimonta per Vergine e Leone e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo a cura di Paolo Fox di oggi, 11 maggio 2024, con Leone e Vergine tra i segni in risalita e Capricorno tra quelli in discesa.

L’oroscopo a cura di Paolo Fox, con le previsioni astrologiche sullo stato dell’arte attuale in amore, lavoro e finanze passando per la salute, per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco parte con l’Ariete:

Oroscopo Branko di oggi 11 maggio 2024/ Occasione d'oro per lo Scorpione! Bilancia sull'altalena...

I nati sotto il segno potrebbero sentirsi sottotono. Basterebbe rimandare ogni questione anche perché le stelle propiziano un periodo di recupero. Quindi occorre attendere per raccogliere i frutti dell’impegno profuso.

Toro: i nati sotto il segno hanno la sensazione di essere dinanzi ad un bivio che concerne il lavoro. Occorre decidere se accettare o meno una svolta, in particolare negli affari. Quindi non é detto che la posizione lavorativa resti la stessa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024/ Luna luminosa per lo Scorpione e l'Acquario perde la brocca

Gemelli: secondo il quadro astrale che si prospetta con le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Venere e Giove entrano nel segno per migliorare il bilancio in amore. Si può quindi ben sperare di innamorarsi.

Cancro: l’astrologo Paolo Fox, nel rinnovato Oroscopo di oggi 11 maggio 2024, vede i nati sotto il segno vivere un inizio weekend particolarmente intrigante con il passaggio della Luna nel segno.É necessario quindi scrollarsi di dosso le preoccupazioni. E la seconda parte del mese potrebbe facilitare il compito di gettarsi alle spalle le incomprensioni.

Tra i segni zodiacali, i top e flop secondo l’Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox

Leone: il weekend che Paolo Fox propizia nel suo Oroscopo di oggi si direbbe essere particolarmente piacevole. Venere torna ad attivarsi nei sentimenti così come nelle questioni di carattere lavorativo per ciò che concerne le relazioni negli affari.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024/ Emozioni splendide per il Cancro e per Ariete e Leone: relax!

Vergine: secondo l’Oroscopo di oggi 11 maggio a cura di Paolo Fox i nati sotto il segno potrebbero sentirsi inondati dagli impegni. Il weekend potrebbe regalare delle emozioni inaspettate.

Bilancia: la congiuntura astrale della Luna rischia di mettere in discussione il quadro generale del segno fino alla fine del weekend. L’importante é non lasciarsi condizionare dai giudizi esterni.

Scorpione: le posizioni nel cielo delle stelle consentono la risoluzione di qualche questione, secondo l’Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox le difficoltà potrebbero presto essere spazzate via.

I Pesci sorprendono, in pole!

Sagittario: la posizione della Luna nel cielo non é più propositiva e nel fine settimana il clima nello stato dell’arte generale si direbbe distensivo. Il suggerimento nell’Oroscopo di oggi e di liberarsi dalla tensione e prendere decisioni con determinazione per una svolta.

Capricorno: la Luna resta in opposizione, almeno fino al fine settimana. Paolo Fox nelle sue previsioni dell’Oroscopo aggiornate suggerisce ai nati sotto il segno di avere prudenza.

Acquario: il fine settimana potrebbe vedersi piuttosto turbolento con un senso di inquietudine in generale . Bisogna pazientare almeno fino alla fine di maggio per scrollarsi di dosso la pesantezza.

Pesci: per i nati sotto il segno, Paolo Fox che ha stilato anche l’oroscopo settimanale propizia un quadro al bacio delle stelle. La Luna in Cancro è una splendida Venere in Toro rendono interessante la situazione generale, dall’ amore agli affari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA