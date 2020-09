PAOLO GOZZI, UOMINI E DONNE/ “Vorrei portare via Gemma la prossima volta…”

Paolo Gozzi ha festeggiato il compleanno senza Gemma Galgani che, tuttavia, è stata molto presente con una serie di telefonata. Un atteggiamento che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari: “Fai sempre lo stesso errore. Non aspetti mai che sia l’uomo a fare la prima mossa. Fatti desiderare ogni tanto”, sbotta la bionda opinionista. Paolo, tuttavia, è pronto a correre ai ripari portando via Gemma la prossima volta per poter vivere un momento romantico, lontano dallo studio. Nonostante la presenza di Biagio, il nuovo pretendente di Gemma, Paolo non è affatto preoccupato. “Io ho il suo numero, lui ha il suo numero di telefono, ma chi decide è sempre la donna”, afferma Mister Lamas che, a detta di Tina, sarebbe spaventato dall’approccio della Galgani. “Lo stai terrorizzando”, conclude Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PAOLO GOZZI TORNA A UOMINI E DONNE

Paolo Gozzi, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, sarà scaricato da Gemma Galgani nella puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi? Il cavaliere dai lunghi capelli, dopo essere arrivato in studio per corteggistr la dama di Torino, dopo poche esterne, ascolterà la decisione di Gemma di non portare avanti la conoscenza. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che la decisione di Gemma sarà presa di comune accordo con Paolo: sarà davvero così? Nel presentarsi al pubblico di Uomini e Donne, Paolo aveva spiegato di essere molto attratto dalla pacatezza e dall’eleganza di Gemma. Anche dopo le esterne ha confessato di aver avuto una piacevole sensazione: avrà cambiato rapidamente idea decidendo, esattamente come la Galgani, di chiudere la frequentazione?

PAOLO GOZZI RESTA A UOMINI E DONNE SENZA GEMMA GALGANI?

Tra Paolo Gozzi e Gemma Galgani, probabilmente, non ci sarà alcun futuro insieme. Il cavaliere, nonostante la scelta condivisa di Gemma di mettere un punto alla frequentazione, resterà comunque nel parterre del trono over? Se così fosse, le sue future pretendenti dovranno accettare la presenza dell’ex moglie nella vita di Mister Lamas. “Due anni fa, dopo ventiquattro anni di matrimonio, ho divorziato. Ma per la mia ex moglie io ci sarò sempre. Mio figlio, poi, è meraviglioso. Sono fiero dell’uomo che sta diventando” ha confessato lui sempre a Uomini e Donne Magazine. Paolo, inoltre, ha dichiarato di “essere sempre stato attratto da donne più grandi di me”. Su chi, dunque, si poseranno gli occhi del cavaliere dopo l’addio a Gemma Galgani?



