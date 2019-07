Paolo Limiti e Floradora, Gianfranco D’Angelo e As Fidanken/ Techetechetè, gag e…

Quella che andrà in onda questa sera sarà una puntata di Techetechetè diversa dalle solite. Nel corso dell’appuntamento non si parlerà di una diva immortale, né di un conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana; si parlerà invece di animali e del ruolo che gli amici a quattro zampe da sempre rivestono nella televisione italiana. Nei divertentissimi sketch ripescati nelle teche Rai, ci sarà infatti spazio per una puntata speciale di Casa Vianello, dove rivedremo amatissimi Sandra e Raimondo alle prese, ancora una volta, con i loro indimenticabili battibecchi. Questa volta, però, il terzo incomodo non sarà un’affascinante vicina di casa, né un’attrice pronta a debuttare in tv, bensì un cane, che per la prima volta dividerà con loro la camera da letto. Riuscirà l’amata Sandra della tv a concludere la puntata con i suoi soliti capricci sotto le coperte, nonostante l’ingombrante presenza del nuovo arrivato?

Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Oltre agli amici animali, i sapienti montaggi dei filmati di Techetechetè porteranno sul piccolo schermo anche alcuni fra i protagonisti più amati della tv. Tra questi, secondo le prime anticipazioni condivise dalla fan page ufficiale su Facebook, rivedremo Tullio Solenghi e Massimo Lopez, anche loro impegnati in uno sketch con un amico a quattro zampe. Spazio poi ai filmati in bianco e nero con i brani dedicati agli animali. Tra questi rivedremo probabilmente l’amato Roberto Vecchioni esibirsi sulle note di Samarcanda, accompagnato dalla sua orchestra. Del celebre cantautore, in particolare, potrebbe andare in onda la performance realizzata nel 1977 per Auditorio A, un programma di genere musicale, che per sei puntate ha visto alternarsi, in veste di conduttori, sei protagonisti tra i più amati del mondo dello spettacolo.

Heather Parisi e Gianfranco D’Angelo

A Tehcetechetè spazio agli sketch sugli amici animali. Tra un montaggio e l’altro, i preziosi filmati in bianco e nero faranno rivivere una gag realizzata da Pippo Franco, che in occasione del programma Il Ribaltone, si è calato nei panni di uno spaventapasseri per recitare un divertente monologo. Ma, in una puntata tutta dedicata all’affascinante mondo degli amici a quattro zampe, non può mancare una piccola parte dedicata ai bambini, protagonisti della serata con il Piccolo Coro dell’antoniano. L’occasione sarà quella offerta da uno sketch realizzato da Giorgio Panariello a Torno Sabato, dove l’irriverente mattatore ha dato spazio ai più piccoli con il brano “il Walzer del moscerino”. Tra le gag più amate, così come rivelano le prime sibilline informazioni, anche quella realizzata da Heather Parisi e Gianfranco D’Angelo, protagonisti sulla rai con il cane del celebre sketch del “As Fidanken”.



