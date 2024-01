Paolo Masella attaccato dall’ex fidanzato di Letizia Petris?/ “Non parlare di me”: la frecciatina social

Grande Fratello 2023, Paolo Masella attaccato dall’ex fidanzato di Letizia?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda ieri sera, si è registrato l’ennesimo scontro di fuoco tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris, con l’attrice che ha definito la fotografa “disinibita” nella Casa. Un termine che, se l’attrice ha inteso in senso positivo, la coinquilina ha trovato denigratorio, così come a trovarlo denigratorio è stata anche Cesara Buonamici, che ha difeso la ragazza. Letizia, spesso attaccata nella Casa, ha ricevuto la pronta difesa di Paolo Masella, il quale a sua volta sembra aver attirato a sé l’ira dell’ex fidanzato della Petris, Andrea Contadini.

Letizia Petris ‘furiosa’ con Vittorio Menozzi per la nomination al Grande Fratello 2023/ “Adesso basta!”

In una Instagram story condivisa sul suo profilo e resa virale anche su X, Andrea Contadini ha pubblicato un messaggio enigmatico. Senza fare nomi espliciti, il post dell’ex fidanzato di Letizia sembrerebbe a tutti gli effetti un chiaro attacco al macellaio, che avrebbe pronunciato una frase per difendere Letizia che non è affatto andata giù al ragazzo: “Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato, non parlare di me e di cosa mi è mancato“.

Monia La Ferrera ‘contro’ Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ “Se ti dicono che non capisci…”

Andrea Contadini, ex fidanzato di Letizia Petris

Andrea Contadini, come il pubblico ha avuto modo di apprendere nel corso di questa edizione del Grande Fratello 2023, è l’ormai ex fidanzato di Letizia Petris. Nella Casa la fotografa si è sempre più legata a Paolo Masella e, ora, la coppia vive il proprio sentimento contro ogni giudizio, compreso quello di Beatrice Luzzi, che vede in loro un’alleanza ai fini del gioco più che una vera e propria coppia.

Lo sfogo dell’ex fidanzato di Letizia, dunque, potrebbe essere indirizzato a Paolo e a qualche suo presunto riferimento alla precedente relazione della fotografa. Intanto, sul web, c’è chi desidererebbe un ingresso di Contadini a Cinecittà, che avrebbe così modo di confrontarsi sia con Paolo sia con Letizia.

Varrese contro Mirko Brunetti al Grande Fratello: "Bisogna tenere a bada l'ego"/ "Si gonfia, poi scoppia e…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA