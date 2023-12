Danilo Masella, papà di Paolo: rapporto difficile/ Sorpresa in arrivo al Grande Fratello 2023: lo perdonerà?

Paolo Masella e il rapporto difficile con il papà Danilo: “Quando beve…“

Paolo Masella, nel corso di questi mesi di permanenza al Grande Fratello 2023, ha più volte parlato della sua famiglia e, soprattutto, del complicato rapporto con il papà. Nella clip di presentazione, ma anche in numerose confessioni con i coinquilini e in diversi interventi in diretta nel corso delle puntate, il giovane concorrente ha più volte raccontato la dipendenza dall’alcol di suo padre Danilo Masella, che ha portato ad una frattura nel rapporto e ad anni di silenzi e incomprensioni.

Blazej Augustyn, chi è il calciatore ex fidanzato di Monia La Ferrera/ 10 anni insieme e due figlie

“Quando non beve è il più buono del mondo, però quando beve… Io sono molto coerente con le mie idee, finché non dimostri che sei cambiato è così“, ha ammesso il ragazzo. Inoltre, in una delle prime puntate di questa edizione, era intervenuta anche la sorella Chantal attraverso un messaggio in diretta per il fratello: “Ti voglio bene e sono fiera di te, ti guardiamo tutti! Sto conoscendo un Paolo come non lo avevo mai visto… Sento che potrebbe esserci ancora una possibilità per te e papà, per ritrovare la nostra famiglia ed essere felici. Io ci spero ma accoglierò qualunque tua scelta”.

MONIA LA FERRERA, NUOVA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2023/ L'incontro con l'ex Massimiliano "È il destino"

Paolo Masella, messaggio dal papà al Grande Fratello 2023: arriverà il perdono?

Al momento, però, la posizione di Paolo Masella sembra inamovibile: finché non vede un reale tentativo di miglioramento in lui, il concorrente del Grande Fratello 2023 non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi a suo papà. Tale distacco è sicuramente motivo di dolore, come mostrano le lacrime versate pochi giorni fa quando si è ritrovato a parlarne e a confidarsi con Giuseppe Garibaldi. “Se tu vuoi riuscire in una cosa, ti impegni“, ha ammesso, lamentando da parte del papà una mancanza di impegno nella ricerca di un punto d’incontro con il figlio.

Grande Fratello 2023, 24a puntata/ Diretta e eliminato: l'ingresso di Monia che rivede Massimiliano

Tuttavia qualcosa potrebbe cambiare proprio durante la diretta di questa sera. Come svelato da Alfonso Signorini nelle anticipazioni della puntata, proprio pochi istanti prima della messa in onda, ci sarà uno spazio dedicato a Masella. E, in particolare, ad un intervento di suo papà: “Emozioni fortissime in arrivo per Paolo: dopo anni di incomprensioni stasera arrivano da suo padre le parole che certamente non si aspetta“. Il concorrente sarà pronto al perdono e si riconcilierà con suo padre?











© RIPRODUZIONE RISERVATA