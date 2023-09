Paolo Masella due di picche a Giselda Torresan al Grande Fratello 2023/ “Troppo presa…”

Paolo Masella spiazza tutti, al Grande Fratello 2023: la nomination a Giselda Torresan é un rifiuto in amore…

Paolo Masella prende le distanze dal titolo di crush che intanto l’occhio pubblico gli affibbia rispetto alle avances che riceverebbe al Grande Fratello, da Giselda Torresan. É quanto si apprende tra il contenuto della seconda puntata e il resto del daytime del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al girone delle nuove nomination, nella seconda puntata del reality, incalzato dal conduttore Alfonso Signorini Paolo Masella ha avanzato il nome dell’operaia e come lui coinquilina nip Giselda Torresan: “Nomino Giselda, ma nulla di personale davvero. Perché voglio fermare sul nascere una cosa che con il passare del tempo potrebbe far male a lei. Perché vedo che sta a prendere troppe cose per me, la vedo troppo presa. Non vorrei che ci rimanesse male e visto che è una che ha sofferto molto. Ancora non ho parlato con lei. Non mi va di farla soffrire e voto lei solo per questo motivo. Quando mi capiterà magari le spiegherò questo concetto”.

Insomma, una nomination che per l’occhio pubblico nel web suona tanto come un due di picche, del macellaio romano verso la nip, con il primo che sentirebbe il peso delle sospette avances della Torresan sul nascere. Ma non é tutto.

Perché, in una confidenza post-puntata che ora si registra nella Casa tra il macellaio e l’operaio, alle prese con il lavaggio delle stoviglie tra le mansioni casalinghe, Paolo Masella poi tiene a rimarcare a Giselda Torresan le intenzioni della sua vicinanza a lei: “Non vorrei che magari ti fai idee che ci rimani male… sei una persona talmente bella che non voglio farti stare male…”, dichiara il gieffino alla coinquilina nella Casa del Grande Fratello 2023.

Paolo Masella e il prototipo di donna ideale

E quale sia il prototipo di donna ideale per Paolo Masella é presto detto dal diretto interessato. Alla presentazione al Grande Fratello 2023, il gieffino di sé fa sapere, in generale: “Sono innamorato di mia mamma perché mi ha cresciuto da sola. Ha lavorato molto per darmi tanto. Mi ha trasmesso molto e dato tutti i principi che ho. Ancora oggi si alza presto, fa le pulizie per aiutare. Ho voglia di dire basta a tutto questo, spero di farcela. Vorrei non farla più lavorare. Idealizzare così la mamma è il modo migliore per restare soli”.

E ancora: “Non trovo nessuna. Ancora no, ma non è detto che non troverò. Non ho molto sofferto per amore, altre sofferenze, ma non per amore. Ci siamo sempre lasciati di comune accordo con le mie ex fidanzate. Per me comunque i baci hanno il loro valore. Non bacio la prima ragazza che incontro. Sarà strano, ma questa è la mia opinione e il mio modo di vedere”.

E, intanto, fanno discutere i nuovi ingressi tra i coinquilini in corsa nella Casa…











