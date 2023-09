Paolo Masella, gaffe su Napoli: interviene Alfonso Signorini/ Grande Fratello: “Mi arrabbio!”

Alfonso Signorini, rimprovero a Paolo Masella al Grande Fratello

Il web aveva chiesto provvedimenti disciplinari per Paolo Masella dopo la clamorosa gaffe su Napoli, ma non corre alcun rischio il giovane macellaio, per il Grande Fratello non ne ha presi affatto. Solo una bonaria reprimenda da parte di Alfonso Signorini, che evidentemente non poteva ignorare la questione, visto il grand eco che ha avuto sui social. Ma ha deciso di limitarsi ad un rimprovero per nulla duro, probabilmente anche per lanciare un segnale a tutta la Casa.

“Ci piace quello che hai confessato, ma una cosa te la devo dire, perché io porto la mia Napoli nel cuore. Non puoi dire che Napoli non ha delle bellezze culturali, non ha una tradizione culturale, perché io mi arrabbio“, ha spiegato il conduttore del Grande Fratello. “Le ha, le ha“, ha provato a replicare Paolo Masella mentre il pubblico applaudiva Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini a Paolo Masella: “Non si possono fare classifiche”

“Tu sei un ragazzo che ha viaggiato tanto, sei stato ovunque, hai girato il mondo, hai fatto tante esperienze. Prenditi un weekend, tanto Roma-Napoli sono due ore di treno“, ha proposto Alfonso Signorini. “Ci sono andato tante volte, infatti io intendevo… come ti posso spiegare“, ha provato ad abbozzare Paolo Masella, che però non è riuscito a fornire la sua spiegazione della gaffe che aveva commesso. “Poi un’altra cosa. Non si possono fare classifiche, la bellezza non ha classifiche, la bellezza è bellezza“, ha aggiunto il conduttore del Grande Fratello.

“Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze…“, aveva detto Masella. Al concorrente e al pubblico ha voluto poi precisare la natura del suo intervento: “Questo è solo un appunto“. Dunque, solo un rimprovero, niente di più per il giovane macellaio, che probabilmente starà più attento quando si confronterà con i coinquilini.











