Paolo Masella in crisi al Grande Fratello 2023: “Voglio stare solo”/ Letizia Petris: “Non puoi fare così…”

Grande Fratello 2023, attimi di sconforto per Paolo Masella

Le battute finali del Grande Fratello 2023 si avvicinano e il peso dei mesi già trascorsi diventa sempre più ingente. Ad accusare il colpo nelle ultime ore è stato Paolo Masella che – come racconta una clip pubblicata dalla pagina del reality – si è letteralmente isolato da tutti durante un momento di gioia e festa, destando la preoccupazione e anche un leggero nervosismo in Letizia Petris.

Letizia Petris e Paolo Masella sono ormai una coppia; visto il momento di sconforto, la fotografa non poteva non fiondarsi dal concorrente per capire cosa gli stesse accadendo. “Smorziamo un po’, stiamo tutti insieme, cosa c’è che non va?”, queste le parole della concorrente, dopo aver chiesto più volte al giovane quale fosse il motivo del suo malessere senza però trovare una risposta chiara ed esaustiva.

Paolo Masella si isola al Grande Fratello 2023, Letizia Petris: “Non funzionano così i rapporti…”

Come anticipato, Letizia Petris è sembrata non gradire il comportamento di Paolo Masella. Il concorrente si è isolato dal resto del gruppo e non ha voluto dare spiegazioni alla propria fidanzata. “Voglio stare un po’ solo, non mi va; non c’è un motivo…”, queste le parole del macellaio, mentre la fotografa ha ribattuto: “Perché non me lo vuoi dire? A che cosa stai pensando? Se non parli con me con chi parli, non funzionano così i rapporti. Alla metà della tua mela dovresti parlare…”.

Il dibattito è andato avanti per un po’, con le mezze frasi di Paolo Masella che non hanno fatto altro che indispettire ulteriormente Letizia Petris. La concorrente si è detta perplessa rispetto all’atteggiamento del fidanzato, soprattutto considerando quante volte lei invece si è aperta parlando dei suoi momenti di difficoltà. “Non funzionano però così i rapporti, io con te parlo sempre e quindi dovresti farlo anche tu; soprattutto se hai qualche problema nei miei confronti”.











