Paolo Vallesi, come sta il cantante dopo il tumore/ Collaborazione con Gianni Morandi

Paolo Vallesi, il triste racconto del tumore all’intestino

Paolo Vallesi è un cantautore italiano, noto al grande pubblico in particolare per il successo negli anni ’90. Il suo esordio al Festival di Sanremo nella sezione giovani culmina con la vittoria nel 1991, per poi raggiungere il 3° posto l’anno successivo con La forza della vita nella sezione Big. Oltre alla sua fama musicale, Paolo Vallesi è tornato nel novero della cronaca di recente a causa di una triste notizia di salute, ovvero un tumore all’intestino.

Paolo Vallesi sarà ospite di Mara Venier nella prossima puntata di Domenica In, dove molto probabilmente accennerà nuovamente a quei momenti delicati risalenti al 2019. Il cantautore era impegnato nel programma Ora o mai più quando suo malgrado ha scoperto di soffrire di un tumore all’intestino. “Ho scoperto casualmente di avere un cancro all’intestino, fortunatamente è uscito fuori prima che fosse troppo tardi“, raccontava così quei momenti Paolo Vallesi, in un’intervista per Rolling Stone del 2019. Sulle sue sensazioni una volta appresa la notizia aveva dichiarato: “All’inizio la presi male. Non pensi mai che queste cose possano capitare a te, ma ora sono felice”.

Paolo Vallesi, la vittoria nella battaglia contro il tumore il ritorno sulla scena musicale

Dopo la paura e i timori nell’affrontare un terribile male come il tumore, Paolo Vallesi oggi è felice di raccontare la sua guarigione: “Sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più“. Con queste parole l’autore spiegava, in un intervento recente a Vieni da me da Caterina Balivo, come sia riuscito a vincere la sua lotta contro il tumore all’intestino. L’artista è riuscito ad iniziare il ciclo di cure nel momento giusto, prima che la malattia degenerasse in maniera difficile da gestire.

Oggi, dopo la malattia, Paolo Vallesi è tornato ad offrire il suo contributo nel panorama musicale italiano. Negli anni ha superato i confini nazionali cantando anche in spagnolo, affacciandosi con successo al mercato internazionale in particolare con il suo storico brano La forza della vita. Proprio questo pezzo è stato l’inno alla vita che ha scandito il rilancio odierno dopo la paura di non farcela, con una collaborazione d’eccezione. Nelle ultime settimane infatti, Paolo Vallesi ha prodotto il suo nuovo videoclip in compagnia di Gianni Morandi, presentando una nuova versione del brano iconico La forza della vita. Il nuovo arrangiamento lancia il suo ultimo progetto musicale, ovvero l’album Io/Noi.











