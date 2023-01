“Harry e Meghan si separeranno fra 3 anni”/ Nuovo Nostradamus: “Ora vivono d’odio”

Harry e Meghan si lasceranno nel giro di due/tre anni. E’ questa la previsione funesta di Craig Hamilton-Parker, sensitivo inglese già ribattezzato il Nuovo Nostradamus per via delle sue recenti previsioni. Aveva infatti predetto in maniera corretta la morte della regina Elisabetta, ed inoltre, che qualcuno avrebbe lanciato delle uova a Re Carlo, così come accaduto nelle scorse settimane a York. La prossima previsione funesta riguarda appunto Harry e Meghan, la coppia al momento più odiata dalla famiglia reale d’Inghilterra alla luce delle recenti rivelazioni del Principe nel suo libro Spare. Secondo il Nuovo Nostradamus al momento i due stanno “vivendo d’odio” ma quando questa “energia”, così come la definisce Craig Hamilton-Parker, si esaurirà, a quel punto i due prenderanno strade differenti.

Luca Onestini, urla choc fuori dalla Casa GFVIP/ "Pezzo di m*!"

Stando all’indovino, così come spiegato ai microfoni del tabloid britannico Daily Star: “Penso che alla fine… non sarà l’anno prossimo, ma credo che avverrà entro tre anni… la coppia si scioglierà”. La fine del matrimonio coinciderebbe con la fine del clamore che ha accompagnato i due, dalle accuse di razzismo verso la famiglia Reale, poi ritirate da Harry, passando per la Megxit, la recente biografia di Harry, che ha annunciato la possibilità di pubblicare un altro libro, e molto altro ancora.

Amici 22, Valeria Mancini "é Guera" sul caso "noce moscata"/ "Non me lo meritavo"

“HARRY E MEGHAN PRESTO SI SEPARERANNO”. NUOVO NOSTRADAMUS: “ECCO IL FUTURO DI LEI”

Ma quando tutto ciò sarà svanito, secondo il Nuovo Nostradamus Harry e Meghan si divideranno. “Al momento – ha detto ancora – hanno tutto il potere e l’energia dell’odio che scorre nelle loro vite, al momento hanno questa specie di energia del ‘povero me’. Ma quando si esaurirà, ho la sensazione che quello che chiamo ‘la presa su Harry’ di Meghan si indebolirà e penso che diventerà un uomo molto, molto turbato, un uomo molto profondamente turbato”.

Dana Saber, offese in arabo per Giaele De Donà?/ Un video sul web sembra incastrarla...

E ancora: “Sento che quel matrimonio alla fine terminerà. Probabilmente ci vorrà più di un anno, ma penso che alla fine si separeranno”. Craig Hamilton-Parker ha anche ipotizzato cosa farà Meghan dopo la separazione: “Proverà a fare politica ma andrà male, credo che continuerà a stare nel mondo dei media e la vedrò … negli anni a venire come una sorta di Oprah Winfrey, con uno show”. Recentemente Harry e Meghan sono stati protagonisti di una lite furiosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA