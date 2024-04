Chi è Massimo Ferlito, padre di Carlotta Ferlito?/ Dopo l’infarto:”La nostra roccia gli ho salvato la vita..”

MASSIMO, PADRE DI CARLOTTA FERLITO, “E’ STATO SEMPRE IL MIO PRIMO SGUARDO”

Chi è il padre di Carlotta Ferlito? Questo pomeriggio sarà protagonista negli studi di “Verissimo” la 29enne influencer ed ex ginnasta catanese per parlare del difficile momento che sta vivendo la sua famiglia dopo il ricovero della mamma Roberta, malata di SLA, in un hospice: e con l’occasione i riflettori si accenderanno anche sul padre dell’atleta che ha partecipato nel corso della sua carriera e ben due edizioni dei Giochi Olimpici e di cui la diretta interessata aveva avuto modo di parlare qualche tempo fa purtroppo per via di alcuni problemi di salute dell’uomo. Ma cosa sappiamo di ‘Massimino’, il padre di Carlotta Ferlito che aveva avuto un ruolo importante nell’avviare la figlia verso quello sport che le aveva dato così tante soddisfazioni?

Se di Roberta Parasilti, la mamma, e della sua malattia parliamo in un articolo a parte, qui scopriamo qualcosa di più su Massimo, il padre di Carlotta Ferlito: come ricordato dalla bella ‘preview’ fatta dalla redazione del programma all’intervista che oggi andrà in onda a “Verissimo”, l’atleta classe 1995 è originaria di Catania e proviene da una famiglia di grandi sportivi: il padre Massimo, infatti, in passato era stato uno dei membri della Nazionale giovanile di pallanuoto, sport che in Sicilia riscuote un discreto successo; a sua volta si apprende anche che pure il nonno paterno aveva militato addirittura nella Serie A di calcio con la maglia rossazzurra locale del Catania. Non sorprende dunque che la futura ginnasta aveva cominciato ad avvicinarsi al mondo dello sport sin da piccola, prima di scegliere a sei anni l’amore della sua vita, la ginnastica.

L’INFARTO DEL PADRE DI CARLOTTA FERLITO: “LA ROCCIA HA PROVATO A LASCIARCI MA…”

Tuttavia, come accennato prima, di recente si è tornati a parlare del padre di Carlotta Ferlito per via delle sue condizioni di salute: in un periodo già molto difficile (per via del peggioramento della patologia della madre Roberta), la protagonista di “Ginnaste – Vite parallele” aveva raccontato sui propri social di aver preso un grande spavento per il suo ‘Massimino’, il nome con cui si rivolge al padre Massimo. “Ha avuto un infarto” aveva rivelato parlando del ricovero in ospedale del genitore, a quanto pare tempestivo e decisivo, una scelta voluta da Carlotta e che le ha permesso di salvargli anche la vita, come confermatole poi dagli stessi medici della struttura sanitaria che l’avevano preso in cura. E quando il padre di Carlotta Ferlito era oramai fuori pericolo e in procinto di tornare a casa, la figlia aveva raccontato sui social la loro esperienza.

“La nostra roccia ieri ha provato a lasciarci le penne, ma la mia testardaggine, senz’altro ereditata da lui, mi ha suggerito di portarlo di peso al pronto soccorso e lo hanno preso giusto in tempo” si legge nel post dedicato al padre di Carlotta Ferlito. “‘Gli hai salvato la vita, sei stata bravissima’ mi ha detto ieri la dottoressa quando mi ha dato le prime informazioni: ma io non credo sia così, è sempre stato padre a tenere insieme le redini della famiglia” aveva proseguito nel suo racconto sul suo rapporto con Massimo. Per poi concludere: “È sempre stato lui il mio primo sguardo ogni volta in cui entravo in un palazzetto, il suo ‘Gamba Carlo!’, anche se non lo vedevo, lo sentivo e mi rassicurava. Mi ripeti ogni giorno ‘quando sarò vecchio e rinc0glionito, mi raccomando, prenditi cura di me!’. Massimino un po’ rinc*****nito lo sei, ma sei ancora troppo giovane quindi muoviti a guarire che la tua famiglia ti aspetta a casa”.











