Papa Francesco “Grazie a Dio assalto Capitol Hill si è visto”/ Video, “Usa? Dico…”

Non cita mai direttamente Donald Trump, ma Papa Francesco, interpellato sull’assalto dell’Epifania a Capitol Hill dei sostenitori trumpiani, dice senza mezzi termini che “questo movimento va condannato, prescindendo dalle persone“. Sentito in un’intervista esclusiva mondiale realizzata da Fabio Marchese Ragona del Tg5 in onda domani dalle 20:40, il Santo Padre ha così parlato dell’insurrezione al Campidoglio Usa: “Sono rimasto stupito…un popolo così disciplinato…la democrazia…no? Ma è una realtà, e anche nella realtà più matura sempre c’è qualcosa che non va, qualcosa che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune. Ringrazio Dio che questo sia scoppiato e si sia potuto vedere bene, perché così si può porre rimedio. Questo movimento va condannato, prescindendo dalle persone“.

PAPA FRANCESCO: “CONDANNARE VIOLENZA CAPITOL HILL”

Papa Francesco ha continuato nella sua riflessione: “Ho letto alcune cose su questo e sempre la violenza è così… Nessun popolo può vantarsi di non avere un giorno un caso di violenza, succede nella storia, dobbiamo capire bene per non ripetere e imparare dalla storia. Dobbiamo imparare che i gruppi para regolari, che non sono ben inseriti nella società, prima o poi faranno queste azioni di violenza“. Stando alle anticipazioni fornite da TgCom24, il Pontefice, nel colloquio avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, non si è limitato ad affrontare la complicate situazione americana, ma ha parlato di molti altri temi, tra cui ovviamente la pandemia, il vaccino, l’aborto, la politica e com’è cambiata la sua vita a causa del coronavirus. Un appuntamento importanti per chiunque sia interessato a conoscere la posizione del Papa e del Vaticano sui temi di più stringente attualità. Clicca qui per il video dell’anticipazione dell’intervista di Papa Francesco al Tg5.



